As duas faces de uma mesma ajuda

Esta é a semana em que o estatuto da Ucrânia, como candidata a uma futura adesão à União Europeia, deverá ficar oficializado pelos líderes europeus. A proposta da Comissão Europeia deve-se a um empenho muito forte da presidente Ursula von der Leyen, que fez superar ambiguidades de outros Estados, como a França e a Alemanha, mas não só, a princípio apontados pelas suas reticências. Como português preocupado com o drama do povo ucraniano teria gostado que Portugal também tivesse tomado de início uma posição mais firme porque o apoio à Ucrânia não se faz só de preocupações logísticas. Importa sim dar meios militares à Ucrânia e participar no esforço da reconstrução das suas cidades devastadas. Mas importa também criar-lhe condições como candidata a entrar na União Europeia, da mesma forma que num comboio em andamento e sem alcançar o qual ficaria definitivamente desprotegida e, com a moral em baixo, mais exposta aos males que a afligem. Portugal deveria ter sempre pensado nisso. São duas faces essenciais, não dissociadas, para uma mesma ajuda.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Até quando temos de aguentar

Quando se iniciaram as obras dos túneis do final da auto-estrada A4 havia um placar que alertava para o final das obras em Maio de 2018. Já passaram mais quatro anos e ainda não se vê quando terminarão. É tremenda a confusão principalmente nas horas de ponta da manhã. Além dos atrasos na obra, sempre que há alguma alteração a sinalização é muito deficiente. Veja-se o que acontece às faixas de Via Verde quando suprimem uma delas - causa logo uma tremenda confusão. Muitas vezes não se vê mais de meia dúzia de trabalhadores.

Porquê tanto atraso nesta obra? Será que não temos direito a saber para quando está novamente prevista a conclusão? Estamos a chegar à altura de férias com o natural aumento de tráfego e será o caos. Poderá justificar-se muita coisa mas não deixa de ser uma tremenda falta de respeito pelos cidadãos que têm necessidade de usar aquela via.

António Barbosa, Porto

Todos os anos é assim…

A meteorologia e a orografia favorecem todos os anos, infelizmente, grandes incêndios. Mas também são o resultado da geografia humana do nosso país, que se faz com a desertificação do interior e o preocupante abandono dos sucessivos territórios. Todavia, como alguns cidadãos advogam e que subscrevo na íntegra, não faz qualquer sentido reformular as políticas florestais sem combater com perseverança a desertificação humana. Um facto adjacente aos incêndios e onde, na minha modesta opinião, é essencial atribuir competências à Força Aérea Portuguesa para patrulhar os lugares abandonados e agir em casos de emergência com os próprios meios. Algo vantajoso para a natureza, para a fauna e para o Estado que evitaria de recorrer ao aluguer de aviões a entidades privadas. E, simultaneamente, atenuaria situações aflitivas às populações indefesas, pelo menos, e proporcionaria maior celeridade e eficácia interventiva no palco das operações.

Contudo, neste contexto devastador e por vezes criminoso, importa reconhecer a existência de certos jogos de interesses pessoais. E tudo isto, aponta para a necessidade de sancionar os incendiários e os corruptores, sem antes alertar o legislador para que possibilite à justiça uma postura mais incisiva e possa ocorrer, em parte, uma desejada mudança. Porque, na verdade, é possível vencer este propósito. Bastando, para tal, que o Governo e os deputados no hemiciclo tenham maior consciencialização do referenciado. Pois o país e a sociedade só têm a ganhar com isso.

Manuel Vargas, Aljustrel

Canudos e cunhas

Os estudos universitários são o caminho para uma colocação profissional qualificada, mediante os conhecimentos adquiridos em contexto académico, que muitas vezes se torna insuficiente, se pensarmos que para o exercício de determinada actividade importa não só o conhecimento teórico, mas também prático, o qual em muitos casos é inexistente, como o provam o desgaste com os problemas cuja resolução tarda na sociedade portuguesa.

Não é de admirar que muitos organismos do Estado não estejam a prestar um serviço de qualidade ao país, tendo em conta que as amizades, os favores, as influências e as cunhas são o espelho de um Estado que vive de discursos floreados e aparências que transmitem uma falsa realidade do país, e que valoriza os cidadãos pelos canudos e por situações dúbias e não pelo seu saber.

Américo Lourenço, Sines