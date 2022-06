Mundo a 45 graus

No terceiro episódio, José Maria Pimentel, autor do podcast 45 graus visita o Desordem Mundial para se discutir política, polarização, populismo e outros temas abordados no seu livro.

O podcast de Alexandre Guerra, Diogo Noivo e Cátia Moreira de Carvalho é o mais recente podcast na rede do PÚBLICO. O objectivo é discutir a actualidade política internacional de forma serena e séria, sempre com atenção às necessidades dos ouvintes.

