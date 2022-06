Maior greve ferroviária em 30 anos paralisa a Grã-Bretanha

Milhões de passageiros de Inglaterra, País de Gales e Escócia estão a ser afectados esta terça-feira por uma greve ferroviária que a imprensa britânica rotula como a maior paralisação do sector em quase três décadas e que o primeiro-ministro do Reino Unido diz ser “errada e desnecessária”. Calcula-se que apenas cerca de 20% dos comboios esteja em circulação e a funcionar em horários reduzidos.

Esta a primeira de três greves convocadas pelo sindicato Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) – haverá mais na quinta-feira e no sábado – e conta com a participação de mais de 40 mil funcionários da rede pública Network Rail e de outros 13 operadores ferroviários.

A RMT pede mais protecções e condições para os trabalhadores e um aumento de salários em pelo menos 7%, para responder ao aumento acelerado do custo de vida no país e da inflação – que deverá atingir os 11% no Outono, de acordo com as previsões do Banco de Inglaterra.

O sindicato já tinha ameaçado na semana passada com um “Verão de Descontentamento”, numa referência à onda de greves e de protestos que tiveram lugar no Inverno de 1978-1979, e que ficou conhecida como o “Inverno do Descontentamento”.

"The whole country is suffering and we have got a membership and a trade union that is prepared to fight... what the rest of the country suffers from is the lack of power, the lack of the ability to organise," says Mick Lynch from the RMT Unionhttps://t.co/Q3LS4qRrDq pic.twitter.com/z4uiKQiR9c — BBC Politics (@BBCPolitics) June 20, 2022

Pedindo “desculpa pelas disrupções” que a paralisação está a causar na vida das pessoas, o secretário-geral do RMT, Mick Lynch, garantiu, porém, que as greves vão “durar o tempo que for preciso” até poder ser alcançado um acordo favorável para a classe.

“O trabalhador britânico precisa de um aumento de salário. Precisa de segurança, de condições decentes e de um acordo abrangente. Se conseguirmos isso, não terá de haver disrupções na economia britânica como as que estamos a ter agora e que podem arrastar-se durante o Verão”, disse à Sky News.

Ainda assim, os patrões só estão disponíveis para aumentar salários em 3%, sublinhando que as medidas impostas ao sector para responder às necessidades decorrentes da pandemia de covid-19 não foram totalmente revertidas e que isso resultou numa redução significativa das receitas.

“Aquilo que estamos a assistir são os efeitos de uma colisão entre a economia e a política da última década, desde a última crise financeira até à realidade de hoje em dia: este mundo pós-covid e com uma guerra na Europa”, diz Chris Mason, editor de Política da BBC.

Governo critica

Apesar do impasse, Grant Shapps, secretário de Estado dos Transportes, afiançou que o Governo não se vai intrometer nas negociações entre sindicatos e patrões. Em declarações à BBC, catalogou mesmo esse tipo de exigências como uma “encenação”.

Shapps assegurou, no entanto, que o Executivo conservador vai mudar rapidamente a lei para aumentar os serviços mínimos em dias de greve e para facilitar o processo de substituição temporária dos trabalhadores grevistas, recorrendo a agências externas, para que haja “menos prejuízos no futuro”.

Boris Johnson says train strikes are 'wrong and unnecessary’ pic.twitter.com/0CivXr9kNl — The Independent (@Independent) June 21, 2022

Em declarações aos membros do Governo reunidos esta terça-feira de manhã em Conselho de Ministros, no número 10 de Downing Street, Boris Johnson, fez questão de criticar a greve e de sublinhar os “efeitos negativos” da mesma para “as pessoas que querem ir trabalhar” e para “os alunos que têm exames”.

“Quero salientar, perante todos, nesta manhã, que acho que estas greves são erradas e desnecessárias”, atirou o primeiro-ministro tory, destacando os “investimentos colossais” e as reformas” que o Governo está a fazer na ferrovia. “Temos todos – e digo o país como um todo – de estarmos preparados e de mantermos o rumo”, acrescentou.

A posição do Governo e do Partido Conservador está a ser muito criticada pelo RMT, mas o Partido Trabalhista também está a ser alvo da fúria dos sindicatos.

O partido britânico com mais representação, influência e ligações históricas ao universo sindical – muitos sindicatos participam, inclusivamente, no processo de escolha da sua liderança – assumiu uma posição ambígua, que a sua ala mais à esquerda entende ser mais uma opção estratégica “errada” da direcção em busca do centro político.

First Labour failed to condemn the strikes. Now they're literally on the picket lines backing the chaos. pic.twitter.com/yjjgUTr2cI — Conservatives (@Conservatives) June 21, 2022

“Chegou a altura de [o Labour] decidir de que lado está: dos trabalhadores ou dos maus patrões?”, questionou Sharon Graham, secretária-geral do sindicato Unite.

Na segunda-feira à noite, o Politics Home noticiou mesmo que Keir Starmer, líder do Labour, ordenou aos “ministros-sombra” e a outros deputados trabalhistas de topo que não participassem nos ajuntamentos dos grevistas por todo o país. Mas esta segunda-feira alguns desses deputados publicaram fotografias suas em locais de protesto, com mensagens de apoio.

“Primeiro, o Labour foi incapaz de condenar as greves. Agora estão literalmente nos piquetes a apoiar o caos”, criticou o Partido Conservador, através da sua página de Twitter.