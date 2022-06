Alta velocidade até Soure é, para Leiria, como “morrer na praia”

Cepticismo e muitas dúvidas caracterizaram o debate sobre a linha do Oeste que na segunda-feira se realizou em Leiria, promovido pela Associação Social Democrata e Comissão Política Distrital de Leiria do PSD. O histórico de promessas falhadas, a modernização em curso até às Caldas, que começou atrasada e entretanto parou, a falta de ambição dessa modernização que não permite aumentos significativos de velocidade, e as incertezas sobre o que vai ser feito entre Caldas da Rainha e Leiria colocam os sociais-democratas de sobreaviso sobre as intenções do governo para aquela ferrovia que serve o litoral centro.