Príncipe William celebra 40 anos. Os dez momentos que marcaram a vida do neto de Isabel II

EPA/DUKE OF CAMBRIDGE AND PRINCE HARRY / KENSINGTON PALACE HANDOUT

É nele que assenta o futuro da monarquia no Reino Unido e parece reunir consenso entre os britânicos. O primogénito de Carlos e Diana é adorado pela imprensa e espelha a imagem de uma família perfeita junto da mulher Kate Middleton e dos três filhos, George, Charlotte e Louis. Esta terça-feira, 21 de Junho, o príncipe William, duque de Cambridge, celebra 40 anos cheios de histórias — contudo, a narrativa principal só começará a ser contada no dia em que chegar ao trono.

1982

A 21 de Junho de 1982, no Hospital de St Mary’s em Londres, a princesa Diana tinha o primeiro filho. No dia seguinte, o príncipe Carlos e a mulher apresentariam o bebé ao público na escadaria, na icónica fotografia onde a princesa de Gales surge num vestido azul às bolinhas — uma tradição que mais tarde também ele copiaria. “Tem sorte de não se parecer comigo”, diria, então, o pai. Uma parangona colocada nos portões do Palácio de Buckingham dava conta do nascimento do pequeno príncipe com 3 quilos e 200 gramas. O nome do neto de Isabel II só seria anunciado alguns dias depois. William passaria, assim, a ocupar o segundo lugar na linha de sucessão ao trono britânico.

Foto O príncipe William e a mãe Diana, grávida do príncipe Harry DR/KENSINGTON PALACE

1984

Aos dois anos, a 15 de Setembro de 1984, o príncipe ganha um irmão, com o nascimento do príncipe Harry. Durante toda a infância, pela proximidade da idade e as circunstâncias da instabilidade familiar, na sequência do divórcio dos pais, os dois irmãos foram sempre próximos. Harry foi, desde sempre, o príncipe rebelde. De acordo com o Mirror, quando tinham oito e seis anos, o filho mais novo de Carlos e Diana terá dito ao irmão: “Tu serás rei. Mas eu não — por isso, posso fazer o que quiser.”

Foto Os dois irmãos, William e Harry DR/KENSINGTON PALACE

1995

Com 13 anos, o príncipe tornou-se o primeiro membro sénior da família real britânica a frequentar o colégio interno Eton, em Windsor. Até aos 18 anos, William foi um aluno exemplar, sendo a sua melhor nota na disciplina de Geografia. Durante esses anos, o adolescente viveu numa das 25 casas do campus com mais 50 alunos. Diz-se que os dois príncipes — Harry começou em 1998 — eram chamados pelo apelido de Wales (Gales, em português). Depois do secundário, fez um ano de pausa, antes de entrar na Universidade de St. Andrews para estudar História da Arte.

Foto Diana e Carlos com os filhos, no primeiro dia de William em Eton REUTERS/SIMON KREITEM

1997

A 31 de Agosto de 1997, William perde a mãe. Num acidente de automóvel num túnel em Paris, morre a princesa Diana, adorada pelo povo. A fotografia do príncipe de 15 anos com o irmão Harry, de 13, a caminhar atrás do caixão da mãe é das mais marcantes da vida do duque de Cambridge. Durante muitos anos, o filho de Carlos confessou ter reprimido os sentimentos quanto à perda da mãe e só aos 28 anos procurou ajuda. Agora é voz activa pela saúde mental. “Gostaria de ter tido os seus conselhos. Adorava que ela tivesse conhecido a Catherine e que tivesse visto as crianças crescer. Deixa-me triste que ela não o tenha feito, que eles nunca a tenham conhecido”, revelou, numa entrevista intimista à GQ, em 2017.

William’s secret moment of comfort during Princess Diana’s funeral https://t.co/SFq5DdMplc pic.twitter.com/HgcHsCU1k2 — GoodtoKnow (@GoodtoKnow) June 21, 2022

2005

É neste ano que o príncipe Carlos casa com Camila, depois de um passado atribulado — os dois tinham namorado em tempos e até mantiveram um relacionamento enquanto casados com outras pessoas. Depois de divorciados em meados dos anos 90, só viriam a oficializar a relação uma década mais tarde, por respeito à memória da princesa Diana. Pouco se sabe sobre como é a relação privada entre William e a madrasta — a futura rainha de Inglaterra. Mas, nos últimos anos, é comum ver os duques de Cambridge com Carlos e Camila.

Foto Retrato de família no casamento de Carlos e Camila HUGO BURNAND

2006

Em Dezembro de 2006, depois de terminar os estudos universitários, William é admitido como oficial no Exército britânico. Dois anos depois, viria a juntar-se à Força Aérea. Passou três anos como piloto de resgates e terá conduzido 156 operações. No total, o príncipe serviu sete anos e meio nas Forças Armadas da Coroa.

Foto O príncipe em 2008 ADRIAN DENNIS

2011

Foi na faculdade que William conheceu a agora mulher, Catherine Elizabeth Middleton. Os dois começaram a namorar em 2003, quando estudaram juntos na Escócia. O anel de noivado tardou a aparecer e a jovem até ficou conhecida, pela imprensa britânica, como “Waity Katie”. Em Novembro de 2010, surge o pedido oficial de casamento com um anel que pertencia à mãe de William, a princesa Diana. A jóia — que Kate nunca se esquece de usar ainda hoje — trata-se de um anel de safira debruado de diamantes que, em Fevereiro de 1981, Diana recebeu do então noivo, o príncipe de Gales, Carlos. “Foi a minha maneira de me certificar de que a minha mãe estava presente neste momento”, disse então William.

Foto Em 2010, quando anunciaram o noivado SUZANNE PLUNKETT

O casamento aconteceu a 29 de Abril de 2011 na Abadia de Westminster e o mundo parou para assistir ao “sim” do príncipe bem-comportado, fascinados pelo conto de fadas da vida real. Foi na varanda do Palácio de Buckingham, quando os aviões da Royal Air Force passaram, que o casamento foi selado com dois beijos, perante uma multidão em lágrimas. Cerca de um milhão de pessoas esteve em Londres para assistir ao cortejo do casamento real. Para a lua-de-mel, os novos duques de Cambridge escolheram as Seychelles.

Foto TOBY MELVILLE

2013

A 22 de Julho de 2013, os duques de Cambridge foram pais pela primeira vez. No dia seguinte, posaram para a fotografia na escadaria do Hospital de St Mary’s com o pequeno George, tal como o pai e a mãe de William tinham posado — Kate até usou um vestido às bolinhas semelhante ao que a sogra usou no nascimento do marido.

Dois anos depois, a 2 de Maio de 2015, nasce a princesa Charlotte Elizabeth Diana, às 8h34 da manhã, com 3 quilos e 700 gramas. O terceiro filho do casal, Louis, com quatro anos, nasceu a 23 de Abril de 2018. Nas celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II, no início deste mês, o mais novo atraiu atenções nas diversas celebrações pelo comportamento irreverente, pouco comuns entre as famílias reais.

Nascimento do príncipe George SUZANNE PLUNKETT Com o pequeno George e Charlotte em 2017 CHRIS WATTIE No nascimento de Louis HANNAH MCKAY Fotogaleria SUZANNE PLUNKETT

2020

Ainda que alguns biógrafos reais relatem que sempre existiram tensões entre os dois irmãos, tudo terá piorado em 2020, quando o duque de Sussex decidiu abandonar os deveres reais. Seguiu-se, no ano passado, a mediática entrevista dada por Harry e Meghan a Oprah, com graves acusações de racismo — prontamente negadas por William — e onde disse que o pai e o irmão estariam “encurralados” nos deveres reais. Alguns meses mais tarde, os príncipes uniram-se para descerrar uma estátua em homenagem à mãe e voltaram a estar juntos nas celebrações do Jubileu de Platina, mas não há confirmações sobre se terão feito as pazes.

Foto William e Harry em 2018 TOBY MELVILLE

2022

A celebrar 40 anos, William tem estado no centro das atenções com uma agenda cada vez mais preenchida. Depois da visita real pelas Caraíbas, em Março passado, o príncipe marcou presença na cerimónia de abertura do Parlamento junto do pai em representação de Isabel II, que, com 96 anos, tem vindo a restringir as suas deslocações.

Foto LUSA/NEIL HALL

As quatro décadas do duque de Cambridge também foram eternizadas numa moeda de coleccionador. Quanto à festa de aniversário, o The Sun avança que será a rainha a anfitriã do evento que assinalará também os 40 anos de Kate, celebrados em Janeiro. Ainda não há data para a grandiosa festa, mas espera-se que aconteça durante o Verão, no Castelo de Windsor ou em Sandringham.