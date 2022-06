O Melhor Enoturismo de Portugal está no Alentejo: Malhadinha Nova vence prémio da Apeno

Na primeira edição do prémio nacional para o turismo de vinhos, pela Apeno - Associação Portuguesa de Enoturismo, distinguiram-se o projecto global da Malhadinha, mas também o restaurante do Torre de Palma, Pedro Lemos, a Casa da Passarella, a Taboadella ou a Adega Mayor, entre outros.

É uma nova distinção criada para destacar os “casos de sucesso” portugueses em matéria de turismo de vinhos: a primeira gala do Prémio Nacional de Enoturismo, promovida pela recentemente criada Apeno - Associação Portuguesa de Enoturismo​, decorreu esta segunda-feira e distribuiu galardões de norte a sul, com a alentejana Herdade da Malhadinha Nova, no concelho de Beja, a receber o galardão mais desejado, o de melhor enoturismo do pais.

O prémio é mais uma jóia na coroa da grande herdade junto à Albernoa, numa altura em que o projecto, após duas décadas de trabalho entre o turismo, os vinhos, a agricultura e a criação de gado, atingiu “a maioridade”, como diziam à Fugas os seus mentores, a família Soares, que estenderam fisicamente o seu império a sul com a garrafeira homónima aos 455 hectares centrais da Malhadinha Nova. Com a sustentabilidade como um dos seus pilares, inclui, entre outros predicados, hotelaria exclusiva (exclusivíssima: uma imensidão de espaço apenas com 30 quartos em seis alojamentos​), os já consagrados vinhos homónimos ou o restaurante assinado pelo chef Joachim Koerper. Depois de muitas distinções nacionais e internacionais, chega agora a consagração na estreia do novo galardão.

Mas há mais referências e profissionais distinguidos nesta cerimónia do Prémio Nacional de Enoturismo Apeno/Ageas Seguros 2022, que decorreu no Altis Grand Hotel, em Lisboa. Entre as dez “melhores empresas, práticas e projectos enoturísticos em Portugal”, como resume a associação, contam-se o Torre de Palma by Miguel Laffan (melhor restaurante, também no Alentejo, em Monforte), a Adega Mayor (melhor projecto inclusivo, mais uma distinção alentejana: é parte do grupo Nabeiro, em Campo Maior, desenhada por Siza Vieira), a Taboadella (melhor sala de provas, na região do Dão) e a Casa da Passarella (melhor projecto sustentável, estando localizada em Lagarinhos, Gouveia).

Já a Winen’Route, sediada no Porto e dedicada a programas de enoturismo por todo o país, foi distinguida como melhor empresa turística.

O lote de premiados nas dez categorias dos galardões completa-se com distinções a três mestres da área: Beatriz Machado (melhor profissional) pelas caves Niepoort, ​Pedro Lemos (melhor chef de cozinha) pela Symington​ e Sérgio David Marques (melhor sommelier) pela Madeira Wine Company.

Foto Pedro Lemos, melhor chef nelson garrido

Os vencedores do Prémio Nacional do Enoturismo foram decididos por um “painel de mais de 250 jurados” que inclui “reconhecidos jornalistas do vinho e do turismo, entidades oficiais do vinho e do turismo, chefes de cozinha e sommeliers, e até mesmo os associados da Apeno”, informa a associação. Neste último caso, uma ressalva: “organismos oficiais votaram em diferentes regiões da sua, e profissionais do sector e associados em pessoas e projectos alheios”.

Para a presidente da Apeno, esta primeira edição dos prémios foi “um sucesso": foi “a primeira vez que juntámos os players do vinho e do turismo numa votação justa, e num evento especialíssimo que une os dois mundos”, destacou Maria João de Almeida.