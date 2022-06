Cinco propostas para festejar o São João nas caves de vinho do Porto

No regresso de um São João sem amarras às ruas do Porto e de Gaia , há cinco caves de vinho do Porto com propostas que harmonizam a sardinha com vinho e festa.

Caves Cockburn’s

Em colaboração com o restaurante Belos Aires, o Centro de Enoturismo da família Symington promete uma festa de São João “à moda do Porto” nas caves Cockburn's. O menu festivo nas caves que integram o maior armazém de vinho do Porto da zona histórica de Vila Nova de Gaia reúne o tradicional e o contemporâneo em pratos como a espetadinha de sardinha sobre broa de milho e chimichurri de pimentos e o prego argento. Os pratos serão acompanhados pelo vinho do Porto Cockburn’s ou pelo DOC Douro Altano Tinto Rewilding ou branco.

A noite na Cockburn’s incluirá também música ao vivo, actuação de DJ e vista privilegiada para o fogo-de-artifício a partir do rio Douro e organizado pelas autarquias das duas margens. Os bilhetes podem ser adquiridos online e o preço é de 24,99 euros por pessoa. Crianças com menos de 12 anos têm entrada gratuita.

World of Wine (WOW)

O São João do WOW celebra-se a partir das 19h na sua praça Praça Central. Como não podia deixar de ser, não faltarão as sardinhas, a entremeada, as fêveras e o caldo verde. Os vários restaurantes do WOW apresentarão menus com identidades distintas.

Os restaurantes VP Arraial Buffet, T&C, Mira Mira, PIP, Barão Fladgate, Golden Catch e Rooy & Wine apresentarão os típicos sabores da festa popular de formas diferentes de acordo com a identidade do restaurante. No Bar Angel’s Share terá lugar um jantar volante com uma “selecção criteriosa” de vinhos, uísques, gin e licores, à discrição. No restaurante 1828, o menu habitual do restaurante será acompanhado na voz pela fadista Cristina de Sousa, que cantará Marchas São Joaninas ao longo do jantar. No Mira Mira o jantar será acompanhado pela música do DJ Sound R'Us, enquanto no Barão Fladgate serão os Novo Império a dar música aos foliões. À excepção do 1828 e do Angel’s Share, todos os menus incluirão kit de São de João, com couvert, martelo e manjerico.

A festa do WOW contará ainda com um espectáculo de vídeo mapping e a presença do DJ Groove Salvation. O acesso à Praça Central é livre e gratuito. Os menus dos vários restaurantes da WOW apresentam preços variáveis. O restaurante PIP não tem reservas disponíveis.

The Yeatman

O restaurante gastronómico do hotel Yeatman, premiado com duas estrelas Michelin, apresenta uma proposta que pauta por mais tranquilidade, sem deixar o São João passar em branco. O menu apresenta uma panóplia de sabores típicos em combinações mais arrojadas e imprevisíveis. Não faltarão as obrigatórias sardinhas e a salada de tomate, mas também há espaço para os churros de caviar, o lavagante e o vichyssoise.

A proposta gastronómica será harmonizada com uma selecção de vinhos portugueses escolhida pela directora de vinhos do hotel, Elisabete Fernandes. A experiência tem início marcado para as 19h30 e o preço é de 400 euros por pessoa. Não há menu infantil, pelo que o Yeatman não recomenda levar menores de 12 anos. As reservas podem ser feitas a partir do site do hotel. Para usufruir do fim-de-semana prolongado, é possível passar até duas noites no hotel vínico.

No Yeatman haverá ainda um jantar de São João nas salas de eventos do hotel, para bolsas menos abastadas, mas cujas reservas já estão esgotadas.

Espaço Porto Cruz

O Porto Cruz prepara-se para receber a noite mais longa do ano no seu rooftop. A proposta que apresenta não esquece a tradição, mas assume contornos que não se esgotam no óbvio. A sardinha assada e a broa surgem no menu de entradas acompanhadas por rissóis de camarão, iscas do cachaço de bacalhau, pastéis e empadas de legumes.

Os pratos quentes serão bacalhau com natas e arroz de vitela com cogumelos enquanto no buffet se destacam os queijos portugueses, sortidos de carnes frias e couscous de legumes. Para acompanhar, há na carta de vinhos e cocktails protagonistas que não podiam faltar: o Cocktail Cruz Rosemary, o Dalva Reserva Branco DOC Douro, o Porto Cruz 10 anos, entre outros.

As reservas podem ser feitas através de decastrogaia@myportocruz.com. O preço é de 120 euros por pessoa, 80 euros no caso de crianças até aos 12 anos.

The House of Sandeman

Na esplanada da Sandeman a noite de São João começa ao início da tarde. As bebidas começam a ser servidas a partir das 14h de dia 23, enquanto os pratos chegarão às mesas das 17h à meia-noite.

A festa assume a forma tradicional de arraial com várias barraquinhas. Como pede uma festa popular de São João, haverá bifanas, sardinhas, pimentos e as tigelas cheias de caldo verde. Para beber, aos cocktails juntar-se-á o vinho e a sangria. É caso para dizer que a tradição está de boa saúde e ainda é o que era.

Além dos comes e bebes, não faltarão de certeza os manjericos, os balões, o alho-porro e a cidreira. Não são aceites reservas para a esplanada, é chegar cedo e abancar.