Uma bola de acasalamento de abelhas e outros momentos raros do nosso planeta

Um momento raro capturado de perto: Diadasia rinconis numa bola de acasalamento, cada macho ansioso por ser o escolhido pela fêmea. Nativas da América do Norte e Central, estas abelhas são consideradas uma espécie solitária, o que significa que vivem sem a hierarquia e a estrutura das abelhas europeias — embora trabalhem juntas para polinizar cactos e ajudar as plantas do sudoeste americano a prosperar.

A Academia de Ciências da Califórnia em São Francisco anunciou os vencedores do BigPicture Natural World Photography — concurso que incentiva fotógrafos de todo o mundo a contribuir com fotos para celebrar a biodiversidade do nosso planeta — e a grande vencedora foi esta imagem captada pela fotógrafa norte-americana Karine Aigner.

Nesta galeria mostramos as fotografias vencedoras nas diferentes categorias (Vida Aquática, Vida Selvagem Terrestre, Vida Alada, Paisagens e Flora, A Arte da Natureza e Humanos/Natureza.