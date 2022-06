Treinadores vão passar a poder dar instruções a tenistas

A ATP confirmou finalmente aquilo que já se antevia e que muitos criticam por já vir tarde: a partir de 11 de Julho, os treinadores vão poder dar instruções aos tenistas durante os encontros, embora sob determinadas condições. A associação responsável pelo circuito profissional de ténis segue assim a sua congénere feminina (WTA) que há dois anos já permite a comunicação entre técnicos e jogadoras.

Até agora, se a equipa de arbitragem detectasse que os treinadores estavam a dar instruções, os jogadores eram penalizados, com consequências crescentes segundo o código de conduta. Depois do triste incidente que manchou a final do Open dos EUA de 2018 – em que o árbitro português Carlos Ramos penalizou Serena Williams por receber indicações do treinador Patrick Mouratoglou, o que desencadeou três violações ao código de conduta, a última das quais penalizada com um jogo de penalização que acelerou a vitória de Naomi Osaka – o debate sobre alterações ao regulamento intensificou-se e, a partir de 2020, a WTA criou novas regras, permitindo que o treinador entrasse no court para falar com a atleta.

Mouratoglou chegou a dizer que aquele tinha sido “um péssimo dia para Serena, mas óptimo para a modalidade” e passou desde logo a ser um sério defensor da alteração da regra do “coaching”, para permitir a livre comunicação entre treinador e atleta.

Mesmo assim, a comunicação entre treinador e jogador nos circuitos ATP e WTA vai ter algumas condicionantes, de modo a não interferir com o(s) adversário(s). Os treinadores têm que estar sentados nos lugares indicados, só podem falar com o atleta quando este estiver do seu lado do campo e as instruções têm que ser breves, em poucas palavras. Quando o jogador estiver do lado contrário do campo, o treinador pode dar instruções por gestos, mas não poderá comunicar com ele quando este se ausentar do court – por exemplo, para uma ida à casa de banho. Violações a estas regras serão penalizadas.

Os torneios do Grand Slam têm sido os mais resistentes às alterações a esta medida, devido ao seu peso histórico dentro da modalidade, mas o Open dos EUA, em Setembro, já aceitou integrar o lote de torneios onde serão feitos estes primeiros testes.