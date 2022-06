Faltam 92 anos até que os manuscritos da Future Library em Oslo possam ser lidos

Três autores estavam convidados para entregar os seus manuscritos em mais uma cerimónia da Future Library, a biblioteca do futuro de Oslo. Este projecto de arte pública da artista britânica Katie Paterson teve o seu início em 2014, quando mil árvores foram plantadas na floresta de Nordmarka, arredores de Oslo, com o propósito de dali a 100 anos fornecerem o papel onde se imprimirão as obras dos 100 autores que farão parte do projecto até 2114.