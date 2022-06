Exame de Geografia foi “acessível” e sem surpresas

Esta segunda-feira realizou-se o exame nacional de Geografia do 12.ºano. À saída da prova, na Escola Secundária de Miraflores, em Lisboa, onde apenas oito alunos fizeram o exame, dois dos estudantes afirmaram que a prova “foi fácil”.

Existem 150 mil alunos inscritos nos exames nacionais do secundário, dos quais 13.094 no exame de Geografia A.

A prova teve início às 9h30. Passadas duas horas, à saída, Tomás Ribeiro e Nicole Pereira falaram com o PÚBLICO.

Foto

Tomás Ribeiro, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Difícil. Ainda não sei a que curso me devo candidatar.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

O exame correu muito bem, melhor do que esperava. Tive algumas dificuldades nas primeiras questões porque estava um pouco nervoso.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

Eu acho que todas as questões estavam ao mesmo nível. Não senti que houvesse uma mais difícil do que outra. Independentemente das perguntas que eram mais importantes e com uma pontuação maior para a nota final, senti que o exame estava equilibrado.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Não tive nenhuma surpresa. Toda a matéria que saiu no exame correspondeu àquilo que tínhamos dado em aula.

Foto

Nicole Pereira, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Vou concorrer ao curso de Ciências da Comunicação porque é uma área de grande interesse para mim. Eu identifico-me com todas as áreas da comunicação. Estou a ponderar ingressar na ESCS - Escola Superior de Comunicação Social porque é bastante conceituada. Gostava muito de poder ser locutora ou fazer algo relacionado com a televisão.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Superou a minhas expectativas. O exame foi acessível e achei que as perguntas eram fáceis. Ainda assim, tive algumas dificuldades nas perguntas sobre a agricultura, eram um pouco confusas. De resto, o exame estava bastante claro.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

Nas perguntas obrigatórias havia questões difíceis como também havia questões fáceis. Apesar de ter tido dificuldades, não foi um problema, consegui fazer todas.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Sinto que podia ter estudado um pouco mais em algumas matérias. Contudo, tem a ver com estudo pessoal. Tudo aquilo que saiu foi leccionado nas aulas durante o ano. Sinto que estava preparada, mas que podia ter feito melhor.

Texto editado por Rita Ferreira