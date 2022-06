Escalas e “pontes"

Há muito tempo que falta planeamento no SNS e a culpa é, entre outros, do actual Governo, porque não conseguiu arranjar solução para um problema que era previsível. Todavia, há uma pergunta pertinente que se deve ser colocada e que tem a ver com a defesa do cidadão: quando os médicos decidem prolongar feriados fazendo pontes, não há nenhum responsável pela gestão do hospital que possa dizer que não? Faço esta pergunta porque durante os mais de 40 anos em que trabalhei na indústria, as pontes e as férias eram combinadas para que a fábrica continuasse a trabalhar sem qualquer problema. No caso dos médicos, e para além das razões de queixa como o valor demasiado baixo a que são pagas as horas extraordinárias, não terá havido também um agir propositado dos obstetras para criar dificuldades esquecendo que, acima de tudo, iriam prejudicar as mulheres grávidas? A responsabilidade dos responsáveis hospitalares nesta recente confusão também deverá ser avaliada. Gerir é prever e isso não foi feito.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

A “arraia-miúda” e o SNS

É curioso como a “arraia-miúda” analisou, percebeu e até tem algumas soluções para resolver os problemas do SNS. O que também está claro é que os que nos governam, os que ficam nos livros de História, mesmo que só com uma entrada informativa, não querem perceber. A leitura dos artigos de António Barreto e São José Almeida expõe de forma crua as causas e as consequências do que se está e vai passar no SNS.

O problema das urgências é só a ponta do icebergue e, ao contrário deste, todos sabemos a sua extensão e até que, mais tarde ou mais cedo, alguém vai ao fundo. Só resta à “arraia-miúda” rezar para que o próximo responsável pela Saúde venha com coragem, determinação e espírito de diálogo, porque os problemas e as soluções são sobejamente conhecidos.

Maria Silva, Lisboa

Como crente e católico convicto

Segundo se lê no PÚBLICO de 18.06.22, o senhor cardeal patriarca terá dito que, no que toca à eventual promulgação da lei da eutanásia, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, “como crente e católico convicto, há-de resolver da melhor maneira que souber”. Para além de ser de duvidosa ortodoxia que um alto dignitário da Igreja mande públicos recados ao supremo magistrado da Nação, ocorre lembrar a sua eminência que, no momento de decidir promulgar ou não uma lei da Assembleia da República, o professor Marcelo não se pode guiar pelas suas convicções religiosas, pois se lhe impõe um dever constitucional de Presidente de um estado laico.

Agostinho Ribeiro, Porto

Água em Vila do Conde

O preço da água vai baixar em Vila do Conde. Notícia boa e inesperada, veiculada pelo PÚBLICO de 16.06.22. Realmente, é quase obsceno aquilo que a Indaqua, empresa que tem a concessão da distribuição, cobra até à data. Quase o dobro do que se paga no Porto, através duma empresa municipal. Agora, o preço vai baixar em 35% para 90% dos moradores, aqueles que consomem até dez metros cúbicos. Decisão unilateral da Indaqua? Não, deriva antes duma negociação desta empresa com a Câmara Municipal (CM), em que esta abdica daquilo que recebe pela entrega da concessão, bem como da gratuitidade da rega dos espaços verdes, que passa a ser paga. Tudo isto no valor estimado de 320 mil euros anuais.

Terminaria aqui, pois “tudo está bem, quando acaba bem”, mas acabará? O esforço vem todo da CM e – honi soit qui mal y pense – não irá esta última buscar esse dinheiro a qualquer outro lado? Quero acreditar que não.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

“E esta, hein?!”

O encerramento aos fins-de-semana das urgências de obstetrícia/ginecologia configura uma enorme falha do Serviço Nacional de Saúde. Como é possível, no ano 2022 da era cristã, uma grávida perder o filho por não poder ser atendida? A impossibilidade de completar escalas leva ao encerramento desses importantes serviços hospitalares. Marcelo Rebelo de Sousa considerou como “marca de qualidade” os profissionais de saúde portugueses no Reino Unido. Só faltou dizer que o Estado português pagou a sua formatura para que países europeus os recebessem de braços abertos sem terem gastado um cêntimo com a sua formação. “E esta, hein?!”, diria Fernando Pessa.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim