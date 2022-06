Bloco de Esquerda pede programa municipal para refugiados no Porto

No Dia Mundial do Refugiado, deputado José Soeiro visitou Centro São Cirilo e pediu maior coordenação no acolhimento e apoio dos refugiados. Dependência da solidariedade privada é preocupante e falta de habitação é um dos maiores problemas.

A resposta dada aos refugiados que chegam ao Porto está “muito dependente da solidariedade privada”, sobretudo a nível da habitação, e é preciso colocar no terreno “mais respostas públicas”. A convicção do deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro era ainda mais profunda à saída do Centro Comunitário São Cirilo, no Porto, espaço com capacidade para acolher até 18 pessoas e que, neste momento, abriga 130 ucranianos em casas de acolhimento temporário. “Insistimos que é necessário um programa municipal”, apontou José Soeiro, que visitou o centro para assinalar, esta segunda-feira, o Dia Mundial do Refugiado.