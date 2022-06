Lembrando Diana, príncipe William compromete-se com a causa dos sem-abrigo

Diana, que morreu num acidente de viação em Paris em 1997, promoveu e trabalhou para inúmeras instituições de beneficência, aumentando a consciencialização sobre os sem-abrigo, a sida, a lepra e as minas terrestres, entre outras causas.

O príncipe William evocou o trabalho de beneficência da sua falecida mãe, Diana de Gales, ao descrever a experiência de vender exemplares numa rua londrina de uma revista que ajuda a combater o problema dos sem-abrigo como “reveladora”, declarando estar empenhado em dar visibilidade à questão.

William, que completa 40 anos esta terça-feira, foi visto no início de Junho na zona de Westminster no papel de vendedor da Big Issue, publicação que é vendida por pessoas sem-abrigo no Reino Unido como forma de ganhar dinheiro, à semelhança da revista Cais em Portugal.

“Eu tinha 11 anos quando visitei pela primeira vez um abrigo para pessoas sem-abrigo com a minha mãe, que, no seu estilo inimitável, estava determinada a acender uma luz sobre um problema ignorado e mal compreendido”, escreveu William na última edição da revista, datada desta segunda-feira.

Diana, que morreu num acidente de viação em Paris em 1997, promoveu e trabalhou para inúmeras instituições de beneficência, aumentando a consciencialização sobre os sem-abrigo, a sida, a lepra e as minas terrestres, entre outras causas.

A associação Crisis estima que 227 mil agregados familiares britânicos perderam os seus lares durante 2021. “Embora possa parecer um dos mais improváveis defensores desta causa, sempre acreditei na utilização da minha voz para ajudar a contar essas histórias e para chamar a atenção e a acção daqueles que estão a lutar”, escreveu William. “Comprometo-me a continuar a fazer tudo o que puder para dar destaque a esta questão resolúvel não só hoje, mas nos meses e anos vindouros.”