Sábado, com o PÚBLICO: Passeios de Verão ao sabor dos Vinhos Verdes

No primeiro sábado de Verão, o PÚBLICO chega às bancas com mais uma edição da Singular, uma revista que convida à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes.

O Verão marca o compasso da edição número 5 da Singular, uma revista de 36 páginas distribuída gratuitamente com o PÚBLICO de 25 de Junho.

Os Vinhos Verdes são o pretexto perfeito para descobrir o território que lhes dá origem. De preferência, com o olhar atento ao solo de onde nascem: nos arredores de Penafiel, traçamos um passeio de fim-de-semana que junta praias fluviais à beira-Douro, uma piscina de olhos na vinha, mas também produtores de vinho que teimam em fazer do xisto e do granito chão que dá uvas. Histórias de teimosia que dão ao vinho um tempero de desafio.

Também sob o signo do desafio, mas de pés ao caminho, exploramos a serra da Cabreira, em Terras de Basto, para perceber melhor os vinhos da Casa da Tojeira. E os da Quinta da Chouza, já de pés no rio, à sombra de um bosque de carvalhos, faias e sobreiros.

Sobre a mesa de provas, os brancos monocasta de arinto, ou pedernã, que o crítico Marc Barros apelida de “uma das mais entusiasmantes” castas nacionais. E o crítico José Augusto Moreira lança-se à prova das variedades “minoritárias” da região, algumas caídas em desuso e, entretanto, recuperadas, a bem da diversidade.

No teste da mesa, dois desafios que os Vinhos Verdes superam com distinção: os peixes que nos animam a mesa de Verão (sem esquecer a devida vénia a Sua Majestade, a sardinha assada) e uma mão-cheia de restaurantes de cozinha japonesa, onde brancos com acidez e elegância são aliados preciosos.

A revista Singular tem por mote dar a descobrir o mundo dos Vinhos Verdes, lançando pistas, pretextos e outros pontos de partida para conhecer o território onde estes vinhos nascem – bem como os vinhos em si e as pessoas e a paisagem que lhes dão forma.

A Singular é promovida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO. Enquanto a edição de Verão não chega às bancas, aqui (e aqui) está a de Primavera, para abrir o apetite.