O glorioso aumento das pensões em 2023

Não se censure António Costa por hesitar perante o que desconhece. Mas não se embandeire em arco com as suas promessas gloriosas.

Saber jogar com as palavras é um talento indispensável para quem anda pela alta política, e nesta segunda-feira o primeiro-ministro, António Costa, fez prova desse recurso ao dizer, numa sessão da CNN, que no próximo ano haverá um “aumento histórico” das pensões. António Costa não se furtou depois a explicar a razão dessa magnífica notícia para os pensionistas que nas últimas eleições foram decisivos para a sua maioria absoluta. Não: haveria logo depois de dizer que a lei exige uma actualização das pensões com base na inflação e no crescimento e que ele é servo da lei. O dia, porém, estava ganho: o que ficou no ouvido é que o Governo prepara um aumento glorioso das pensões em 2023.