Líder dos Super Dragões impedido de entrar em recintos desportivos em 2022/23

Fernando Madureira, líder da claque do FC Porto Super Dragões e dirigente do Canelas 2010, foi suspenso por 315 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), castigo que começará a ser cumprido no início da próxima temporada. Na prática, Madureira, que recorreu da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto, ficará impedido de entrar em recintos desportivos durante toda a época 2022/23.

O líder da claque Super Dragões foi punido pelo CD da FPF com uma suspensão superior a dez meses, por violar sistematicamente a suspensão de 135 dias que lhe tinha sido aplicada em Janeiro deste ano.

Madureira esteve presente em sete jogos da Liga 3, seis dos quais do Canelas - em Vila Nova de Gaia com Oliveirense, Fafe, Montalegre e Anadia; fora com Lourosa e Anadia - e ainda no Sanjoanense-Fafe.

Para além dos jogos da Liga 3, Fernando Madureira esteve no Estádio do Dragão na partida de Portugal no play-off de acesso ao Mundial 2022. Na altura, a PSP esclareceu que Madureira “recorreu judicialmente da decisão” da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), que o tinha condenado, em Setembro passado, à proibição de entrada em recinto desportivo por cinco meses.

Madureira é agora punido com um total de 315 dias de suspensão e 3.570 euros de multa pelas sete infracções disciplinares e, segundo o regulamento disciplinar da FPF, a suspensão começará a contar apenas a partir do início da época 2022/23.

Fernando Madureira e o Canelas 2010 recorreram do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto.