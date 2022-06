Francisco J. Marques, Júlio Magalhães e Diogo Faria vão a julgamento no caso dos emails

O juiz Carlos Alexandre confirmou nesta segunda-feira haver prova suficiente para levar a julgamento Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, Júlio Magalhães, antigo director do Porto Canal, e Diogo Faria, comentador no programa “Universo Porto - da Bancada” no chamado caso do emails.

A decisão surge no final da fase instrutória onde foi apreciada a prova apresentada pelo Ministério Público e, segundo a qual, os responsáveis pelo Porto Canal são responsáveis por terem divulgado de forma ilícita e-mails do Benfica.

Francisco J. Marques vai agora responder por seis crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações, três dos quais agravados.

Júlio Magalhães é acusado de três crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações e cinco crimes de ofensa a pessoa colectiva agravados.

Já Diogo Faria vai responder por um crime de violação de correspondência ou de telecomunicações, um crime de acesso indevido e um crime de ofensa à pessoa colectiva agravado.

O que está em causa

O caso remonta a Abril de 2017, quando Francisco J. Marques divulgou em directo no Porto Canal correspondência electrónica trocada entre dirigentes benfiquistas. Garantindo desde o primeiro momento que recebeu os emails de forma anónima e sem qualquer contrapartida, o director de comunicação do FC Porto apontava uma série de ilícitos alegadamente cometidos pelo emblema da Luz, numa divulgação que ocorreu em 20 programas semanais.

Como consequência, o Benfica moveu contra os “dragões” um processo cível em que exigia uma indemnização de 17,7 milhões de euros. O FC Porto seria condenado a pagar uma indemnização de dois milhões de euros, decisão que mereceu recurso.

Numa outra acusação particular, o Benfica – SAD e clube – acusou mais de uma dezena de responsáveis “azuis e brancos”. A grande maioria, grupo em que se inclui o presidente Pinto da Costa, bem como os responsáveis Adelino Caldeira e Fernando Gomes, não foram acusados neste processo. A acusação recaiu em J. Marques, Diogo Faria e Júlio Magalhães.