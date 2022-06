David Neres custa 15,3 milhões de euros ao Benfica

O extremo brasileiro, que tinha contrato com o Shakhtar Donetsk, foi apresentado com contrato até 2027.

O Benfica confirmou nesta segunda-feira a contratação do extremo David Neres. O brasileiro assinou um contrato de cinco anos, terá uma cláusula de rescisão de 100 milhões e vai custar aos “encarnados” 15,3 milhões de euros.

David Neres, que na Europa deu nas vistas no Ajax, tinha contrato com o Shakhtar Donetsk mas nunca chegou a jogar oficialmente pelo clube ucraniano devido à guerra, depois de se ter transferido em Janeiro do clube de Amesterdão.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica refere que fica com a totalidade dos direitos do jogador por 15,3 milhões de euros, valor esse que estava em dívida pelo Shakhtar pela transferência do também brasileiro Pedrinho no final da época passada.