Dois Verões: na crista da vaga de séries sobre crimes contra mulheres

Um grupo de amigos reencontra-se num cenário idílico 30 anos depois de um crime hediondo: uma série belga viciante chegou ao streaming para engrossar uma vaga de ficção em torno da violência de género, juntando-se a títulos como Anatomy of a Scandal e The Staircase .

Em Portugal só agora começa a dar nas vistas, mas a série flamenga Dois Verões (ou Twee Zomers/Two Summers) pode estar a trepar nos consumos dos subscritores da Netflix — e de quem ainda tem Anatomy of a Scandal ou The Staircase na sua memória televisiva. É mais uma das histórias de violência sobre mulheres, com ou sem filtro MeToo à mistura, a que a televisão internacional se vem dedicando ultimamente.