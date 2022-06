Nos cem anos de Agustina, o Norte agita as comemorações

Agustina Bessa-Luís nasceu em Vila Meã, concelho de Amarante, a 15 de Outubro de 1922, e viveu entre o Douro e o Porto, sempre com o olhar aberto para o mundo inteiro. Reconhecendo a dimensão nacional e internacional da sua obra literária, dezena e meia de instituições da região reclamam a escritora, agora que se avistam os cem anos do seu nascimento, como uma figura do Norte. É isso que pretendem fixar, esta terça-feira, no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, com a assinatura de um protocolo de parceria com vista à celebração do centenário da autora de A Sibila.