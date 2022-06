Segunda, na TV: monstros, animais e locomotivas

CINEMA

Era Uma Vez Em Deadwood

Cinemundo, 19h10

Um célebre e temido pistoleiro vê-se envenenado por uma substância de acção lenta que lhe é administrada por uma herdeira para fazer com que ele cumpra uma missão para ela: terá três dias para rastrear e resgatar a sua irmã, sequestrada por uma pandilha de bandidos que têm o antídoto. Rene Perez dirige o veterano Robert Bronzi num western thriller que não tem tempo a perder.

Miami Vice

AXN Movies, 21h10

Em 2006, Michael Mann, que sido produtor executivo da série original dos anos 1980, trouxe Miami Vice ao grande ecrã, com Colin Farrell e Jamie Foxx como Sonny Crockett e Rico Tubbs, as personagens a quem antes tinha sido dada vida por Don Johnson e Philip Michael Thomas. Crockett e Tubbs trabalham infiltrados como transportadores de droga para um cartel, e Crockett acaba por se apaixonar e envolver por Isabella (Gong Li), uma chinesa-cubana mulher de um perigoso traficante, pondo tudo em perigo.

Candyman

TVCine Top, 21h30

Anthony e a sua companheira mudam-se para um loft no recém gentrificado bairro de Cabrini-Green e quando lhe contam a verdadeira história por detrás do Candyman, ele decide investigar, arriscando a sua sanidade e desencadeando uma nova onda de violência. Realizado por Nia da Costa (Little Woods) e com argumento de Win Rosenfeld e Jordan Peele (Get Out), uma sequela do famoso filme homónimo, realizado em 1992 por Bernard Rose, com base no conto The Forbidden, de Clive Barker.

Anna e o Apocalipse

RTP2, 23h25

Um ataque de zombies de proporções catastróficas vem estragar o natal da pequena cidade de Little Haven. Anna (Ella Hunt) e os colegas de liceu vão ter de unir forças e lutar para conseguirem chegar à escola, o único lugar onde sabem que podem sobreviver. Com argumento de Alan McDonald e Ryan McHenry, e realização de John McPhail, chega-nos um inusitado musical zombie natalício em ambiente de terror.

SÉRIES

Hudson & Rex

AXN, 22h

O recentemente divorciado detective Charlie Hudson une-se a um altamente bem treinado agente canino - um pastor alemão chamado Rex - para combater o crime. Os apurados sentidos de Rex, a sua coragem perante o perigo e a tendência para não dizer praticamente nada, fazem deste polícia de quatro patas o parceiro ideal para Charlie. Hudson & Rex é um drama policial canadiano baseado na altamente popular série austríaca Kommissar Rex, que também conheceu uma versão portuguesa - Inspector Max.

DOCUMENTÁRIO

Obsessão de Hitler

História, 22h15

Estreia, no ciclo Segundas de Guerra do canal História, da série documental que se debruça sobre a inesperada e catastrófica invasão da Rússia, decretada por Hitler. Terá sido o derradeiro erro do ditador alemão e as suas motivações permanecem ainda hoje um mistério. O “rolo compressor” soviético mudaria tudo na guerra, correndo com os invasores, reconquistando territórios destruídos e marchando até Berlim, onde içariam “a foice e o martelo” no Reichstag. Seguir-se-ia a divisão de Berlim, abrindo as portas à Guerra Fria e a 50 anos de domínio comunista na Europa de Leste.

Viagens de Comboio pelas Costas Britânicas

Odisseia, 22h30

Michael Portillo, jornalista e ex-tesoureiro do governo britânico, prossegue a sua viagem ferroviária, agora pelo litoral oriental da Escócia, com partida em Dunbar e chegando a Aberdeen. Este viajante obstinado aprende sobre os dialectos e o vernáculo da Escócia, visita o maior centro piscatório do Reino Unido, assistindo ao tradicional leilão do peixe e procurando saber como vai o sector, depois do Brexit. Embarca em seguida numa magnífica aventura panorâmica ao arquipélago das Orkney e ao Parque Nacional das Cairngorms.

A Ilha dos Gigantes

RTP1, 22h50

O cameraman subaquático, Nuno Sá, e o investigador Jorge Fontes, unem-se para investigar o segredo de Santa Maria, o único sítio da Europa onde se encontra uma população do maior peixe do mundo - o tubarão baleia. Um documentário que resulta de oito anos de investigação, com a ajuda dos pescadores marienses, e que envolveu a colocação de câmaras nos próprios animais em estudo, tentando descobrir o porquê de se concentrarem nesta zona do Atlântico e de colaborarem com os atuns para se alimentarem de grandes cardumes de pequenos peixes.