Quase 300: Portugal regista mais 21 casos confirmados de varíola-dos-macacos

A Direcção-Geral da Saúde confirmou esta segunda-feira mais 21 casos de varíola-dos-macacos em Portugal. Dos mais de 2500 infectados já confirmados em países onde o vírus não é endémico, 297 são portugueses. Portugal é o quarto país com mais pessoas infectadas, atrás de Reino Unido (574), Espanha (497) e Alemanha (338).

Todos os casos registados em Portugal estão estáveis e a receber acompanhamento clínico por parte das unidades de saúde. Os infectados são todos homens, entre os 19 e os 61 anos. O vírus não afecta apenas homens, existindo mulheres infectadas em vários países onde o surto de varíola-dos-macacos (monkeypox, ou VMPX) marca presença. A incidência em Portugal dos casos confirmados entre homens estará relacionada com os locais de exposição já identificados, como saunas para encontros sexuais ou viagens ao estrangeiro.

Recorde-se que o VMPX transmite-se sobretudo através de contacto próximo ou toque nas lesões provocadas pela doença. A transmissão por via respiratória através de gotículas grandes (tosse ou espirros) também é possível.

Portugal, nos últimos sete dias, confirmou quase 30% dos casos já contabilizados no país. A maioria continua a situar-se em Lisboa e Vale do Tejo, apesar das infecções já referenciadas no Norte e no Algarve.

Esta semana, a Organização Mundial da Saúde (OMS) irá discutir se o surto do VMPX deve ser considerado uma emergência de saúde pública internacional. O aumento de casos em todo o mundo, com mais de 2500 em quase 40 países, tem centrado as atenções das entidades de saúde internacionais, com a emissão de orientações para os profissionais de saúde e a recomendação da vacinação nos países afectados.

Em Portugal, a DGS já confirmou que vai receber 2700 doses de vacinas da terceira geração, fornecidas pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic. Desde 23 de Maio que uma equipa composta pela coordenação do Programa Nacional de Vacinação, pela Comissão Técnica de Vacinação e pelo Infarmed estuda a norma técnica a aplicar no país. Quase um mês depois, ainda não existem planos aplicáveis. As vacinas compradas pela Comissão Europeia chegam no final deste mês de Junho.

Ainda assim, a corresponder com as recomendações da OMS e com as estratégias de vacinação já publicadas (ou até aplicadas) por outros países, a administração da vacina deverá cingir-se aos contactos de risco e aos profissionais de saúde.