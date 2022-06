“Deito-me e não consigo dormir”. Seca e guerra na Ucrânia aumentam a crise alimentar na Somália

A UNICEF alertou para o risco de mortes de crianças em estado grave de subnutrição na Somália, Quénia e Etiópia. Mais de 1,7 milhões de crianças destes países precisam de tratamento com urgência, segundo a UNICEF.

“Vejo que a comunidade internacional, particularmente as nações ocidentais estão a dar mais atenção à Ucrânia do que às outras crises”, de acordo com Abdirahman Abdishakur, o representante do Governo da Somália para as Alterações Climáticas.