Um mural que fala pelos oceanos

Quando Effe recebeu uma mensagem do jornalista Ian Urbina, pela rede social Instagram, lançou-se numa pesquisa. A Effe, nome artístico de Filipe Ribeiro, de 24 anos, chegava o convite para pintar um mural numa parede de Lisboa que ilustrasse os problemas que os oceanos enfrentam.

“A minha relação com o oceano era a praia, talvez a alimentação, mas nunca foi algo que explorasse”, explica. Nasceu e cresceu no interior do Alentejo, longe do mar. “Agora percebo como é vasto e enorme.”

Foi perto do rio Tejo, em Alcântara, que Effe encontrou a parede ideal. Uma pequena “casa das máquinas” da empresa Águas de Portugal, que cedeu o espaço. “Temos a força do mar e os animais”, descreve Effe junto às paredes que pintou durante uma semana no mês de Maio. Com um percurso que passa pelo webdesign, pela ilustração e mais recentemente a tatuagem, Effe escolheu como elementos uma carpa, uma andorinha e, claro, a força do mar.

