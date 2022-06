Pelo menos 25 mortos em inundações no Bangladesh, as piores em mais de 120 anos

Devido às inundações, o fornecimento de energia eléctrica foi interrompido em várias zonas do nordeste do país.

Pelo menos 25 pessoas morreram e mais de 90.000 foram afectadas pelas inundações provocadas por chuvas torrenciais em diferentes partes do Bangladesh desde quarta-feira, avançaram este domingo as autoridades.

O secretário de Estado para a Gestão de Catástrofes, Enamur Rahman, afirmou que as inundações que afectam os distritos de Sylhet e Sunamganj no nordeste do Bangladesh “são as piores em 122 anos”, de acordo com o Dhaka Tribune.

“Cerca de 90.000 pessoas nos distritos de Sylhet e Sunamganj foram afectadas pelas cheias e transferidas para abrigos”, acrescentou Rahman.

Devido às inundações, o fornecimento de energia eléctrica foi interrompido em várias zonas do nordeste do país. Entretanto, as operações de voo no Aeroporto Internacional Osmani em Sylhet foram suspensas até segunda-feira.