CDC recomenda vacinas covid-19 a partir dos seis meses. “Esta é uma oportunidade rara: prevenir a morte de crianças”

Os peritos do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla inglesa) dos Estados Unidos recomendaram este sábado a utilização das vacinas contra a covid-19 das farmacêuticas Pfizer e Moderna em crianças a partir dos seis meses.

Os especialistas do CDC concluíram, por unanimidade, que as vacinas contra o coronavírus SARS-CoV-2 adaptadas para esta faixa etária oferecem protecção contra a hospitalização, morte e complicações de saúde a longo prazo provocadas pela covid-19.

Todas as crianças com seis meses ou mais, incluindo as que já foram infectadas com o coronavírus, devem ser vacinadas, afirmou a médica Rochelle P. Walensky, directora do CDC, numa declaração. “Sabemos que milhões de pais e prestadores de cuidados estão ansiosos por vacinar os seus filhos mais novos e, com a decisão de hoje, podem fazê-lo”.

A administração norte-americana tem-se preparado para dar início à administração das vacinas na próxima semana, com milhões de doses distribuídas por hospitais e clínicas de todo o país, estimando que cerca de 18 milhões de crianças serão elegíveis nesta fase da vacinação, avança a agência Associated Press.

“Os pais vão respirar de alívio sabendo que estas vacinas estarão disponíveis muito em breve”, salientou Jack Resneck, presidente da Associação Médica Americana, em comunicado.

De acordo com os dados oficiais, menos de um terço das crianças entre os 5 e os 11 anos já foram imunizadas contra o SARS-CoV-2 nos Estados Unidos desde que a vacinação foi aberta para este grupo etário, em Novembro de 2021.

As vacinas pediátricas da Pfizer e da Moderna receberam na passada sexta-feira ‘luz verde’ da autoridade norte-americana do medicamento (FDA). A vacina de duas doses da Moderna foi aprovada para crianças entre os seis meses e os 5 anos de idade, administrada com quatro semanas de intervalo. A da Pfizer, de três doses, pode ser administrada a crianças entre os seis meses e 4 anos de idade, anunciou o regulador norte-americano. Em crianças menores de 5 anos, esta vacina tem uma eficácia de 80%.

Qualquer uma das vacinas é melhor do que nenhuma, explica o médico William Towner, que liderou ensaios de vacinas tanto para Moderna como para Pfizer. Ambas as vacinas são seguras e ambas produziram níveis de anticorpos semelhantes aos observados em jovens adultos, afirmam os especialistas. De acordo com os mesmos, em mais de dois milhões de crianças de 6 meses a 4 anos infectadas, 20.000 foram hospitalizadas e 200 morreram devido ao vírus.

Com as vacinas, mesmo sem conhecimento da variante, será possível salvar vidas. “Esta é uma oportunidade rara: prevenir a morte de crianças”, afirma Beth Bell, médica e membro do Comité Consultivo de Práticas de Vacinação do CDC.

As autoridades norte-americanas esperam que a maioria das doses seja administrada nos consultórios de pediatras, prevendo ainda que o ritmo de vacinação possa ser mais lento do que o registado nos adultos. Segundo a AFP, após o anúncio da FDA, a Pfizer afirmou que pretende solicitar a aprovação para este grupo etário à Agência Europeia de Medicamentos (EMA) no início de Julho.