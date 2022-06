O silêncio dos culpados

Não há potências benignas e malignas, mas há umas melhores do que outras. As vozes que se levantam contra os erros de um planeta dominado pelos Estados Unidos não terão as mesmas condições numa era dominada por uma autocracia como a China.

A viragem do milénio deixou o mundo extasiado perante os efeitos da globalização económica, nos estilos e bem-estar da idade moderna. Escancararam-se as fronteiras para dar vida ao “laissez faire, laissez passer”, somaram-se as trocas e as missões empresariais aos mercados ditos emergentes. As empresas multinacionais, em asfixia concorrencial, corriam para os novos paraísos laborais cheios de gente desnutrida de condições sociais. As terras que ficavam para além da Taprobana tornaram-se o centro da produção industrial e do crescimento económico mundial.