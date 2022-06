“É um génio! O tipo é um génio, ouviste?”, gritava-lhe ele, fazendo com que não só ela ouvisse, como quem estava à volta, apesar de estarmos num dos lugares mais improváveis para escutar conversas — no meio de uma multidão excitada, durante o concerto de Nick Cave e dos Bad Seeds, no último fim-de-semana no Porto. Foi num intervalo entre canções, daí que a exclamação dela, apesar de mais serena, também ter sido audível: “Génio, o tanas! É apenas alguém como nós e é por isso que é tão bom!”