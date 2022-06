Portugal e os médicos

Na rubrica “Cartas ao Director” de 14.06.2022, com o título “A Corporação”, da autoria do leitor J. Sequeira, de Lisboa, sobre os médicos, subscrevo inteiramente o que é referido sobre a então ministra Leonor Beleza. Hoje, a comparação é exatamente o contrário. Os médicos do SNS são tratados como empregadas de limpeza de empresas de condomínio, sem desprimor para estes profissionais.

Portugal tem médicos a mais, embora mal distribuídos. Sabem qual é o rácio de médicos de medicina geral a nível mundial, conforme dados da Pordata? Estamos nos cinco primeiros países do mundo. (…) O vencimento de um médico no SNS é de cerca de 1500€. Em França é de 4000€, na Suíça 6000€ e em Inglaterra 4500€, com 35 horas semanais. Aqui, o médico trabalha no mínimo 40 horas semanais. (…)

Há cerca de 30 anos, um médico, juiz, professor universitário e general tinham vencimentos semelhantes; hoje o juiz ganha mais do dobro, tem toda a autonomia e liberdade, mal são auditados, os julgamentos chegam a demorar 15 ou mais anos, a transparência é questionável e o julgamento dos corruptos, a maior parte, prescreve. Um médico, para exercer condignamente a sua profissão, deve ter condições de paz e serenidade para ser rigoroso. Em Portugal é exatamente o contrário.

Tenho duas filhas médicas casadas com médicos. Já estiveram no SNS e agora estão no privado, uma e outra e marido estão no Dubai a ganhar por mês cerca de 25.000€ isentos de impostos. (…)

A ministra da Saúde não tem os mínimos para a função, mas, como segue a cartilha do chefe, que promete quatro dias de trabalho semanal e aumentos de 20% em quatro anos… (…). O povo adora a propaganda dos políticos. Se os portugueses governassem o seu agregado familiar como estes políticos governam o País, não tinham viabilidade para ser um País independente.

J. Cruz, Braga

A tirania do mérito

Legitimado por uma maioria democrática, o primeiro-ministro, António Costa, mantém o otimismo irritante e insiste em não resolver o dossier Marta Temido. A ministra da Saúde, em banho-maria, vê vários serviços do SNS a fecharem para férias todos os dias, mas parece inimputável e a gozar ainda da lua de mel pós-pandemia. O delfim ministro das Finanças, Fernando Medina, já disse que não é falta de dinheiro e sem mordomias tirou o tapete à sua colega com a pasta da Saúde. Falta Pedro Nuno Santos vir à ribalta com o seu estilo pró-“geringonça” e outro tiro no porta aviões de Marta Temido afundará de vez as suas pretensões à cadeira de sonho no PS. Perante isto, Marcelo Rebelo de Sousa beija uma barriga grávida para estupefação dos portugueses. Enfim, é o SNS e o País governados por um rei que vai nu.

Miguel Guerra, Vila Nova de Gaia

A saúde e os doentes

O artigo de João Miguel Tavares (J.M.T.) no PÚBLICO de 16.06.22 despertou a minha atenção e não posso estar mais de acordo. Eu também frequento (quando preciso) o Serviço Nacional de Saúde e, tirando as demoras, só posso salientar que sempre fui bem atendido. Aproveito para agradecer aos serviços de cardiologia dos hospitais de Viseu e Abrantes e, ainda, ao Centro de Saúde de S. Pedro do Sul, onde estive recentemente com atendimento de cinco estrelas. Para além do que J.M.T. refere, eu acrescentaria mais dois pontos: 1. O problema das enchentes, sobretudo nas urgências, é falta de cultura e de educação de todos. 2. Experimentem visitar qualquer centro de saúde de Lisboa numa tarde em que jogue, por exemplo, Benfica ou Sporting – vão ficar surpreendidos. O “João Semana”, velho médico da minha terra, dizia-me já lá vão muitos anos: só tenho descanso no tempo das colheitas e sementeiras, ninguém adoece. Agora, poucos trabalham e não há grandes colheitas – também não há “João Semana”.

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

Venha o OE que se segue

O Orçamento do Estado (OE) para este ano é finalmente uma realidade. Resultou de uma proposta que galgou crise política, que forçou eleições. É, por isso, um OE que, partindo de um esqueleto já gizado, estará longe de ser a melhor proposta, mas que neste contexto politicamente mais justificará que exista do que se continuasse num impasse duvidoso, tal a urgência de acabar com o regime de duodécimos predominante há seis meses. (…) Promulgado este orçamento, e à luz do que demonstra, que venha a proposta que se segue.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha