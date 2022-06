Partido Popular conquista maioria absoluta na Andaluzia

PSOE tem o pior resultado de sempre numa região historicamente governada à esquerda. Histórico crescimento do centro-direita contém subida da extrema-direita. Liberais do Cidadãos desaparecem do parlamento andaluz.

A vitória do Partido Popular nas eleições regionais da Andaluzia deste domingo já era dada como certa por todas as sondagens conhecidas nas últimas semanas, mas a surpresa foi a maioria absoluta que os andaluzes deram ao partido de centro-direita. Com apenas 26 deputados conquistados na última legislatura, o PP elegeu 57 parlamentares, obtendo uma vitória histórica na mais populosa região de Espanha.

Passados os 55 parlamentares eleitos, as calculadoras ficam no bolso do actual presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, que, com uma campanha personalista, consegue segurar a presidência sem precisar de voltar a fazer cálculos para chegar a uma maioria. As sucessivas linhas vermelhas traçadas em campanha e a exigência do Vox em entrar para o governo regional caem por terra com este cenário. Com mais deputados eleitos do que toda a esquerda somada, o mapa andaluz aparece completamente pintado de azul: todas as oito províncias foram conquistadas pelos Populares.

A vitória na Andaluzia dá ânimo ao centro-direita em Madrid, dando arranque a um novo ciclo eleitoral onde o Partido Popular se quer apresentar com capacidade de discutir a liderança do Governo com os socialistas. Ainda falta ano e meio para as eleições gerais, mas o primeiro teste da nova liderança de Alberto Núñez Feijóo​ foi ultrapassado com sucesso. O dado relevante foi a capacidade do PP conter o avanço da extrema-direita​ numa região onde o Vox irrompeu de forma surpreendente em 2018 (conquistando 12 parlamentares e reunindo 11% dos votos). Apesar de na última legislatura o apoio parlamentar do Vox ter sido essencial para permitir um Governo regional do PP e Cidadãos, o partido de extrema-direita acaba por ficar sem poder efectivo e tem apenas um ligeiro aumento na sua representação parlamentar. No parlamento sevilhano passa para 14 deputados eleitos.

A secretária-geral do PP, Cuca Gamarra, apareceu aos jornalistas em Madrid para dizer que a vitória era do seu candidato, Juanma Moreno, e dos andaluzes que escolheram uma “boa gestão, a moderação e uma outra maneira de fazer política”, num dia que “representa o fracasso do ‘Sanchismo'”. Um “resultado antagónico a um Governo débil” na Moncloa, disse.

Os socialistas do PSOE têm nestas eleições o pior resultado de sempre numa região que dominaram durante décadas. Não conseguiram mobilizar o seu eleitorado e perderam representação parlamentar face ao já historicamente negativo resultado de 2018 (quando elegeram 33 deputados regionais).

À esquerda do PSOE, a coligação Por Andalucia ficou com cinco parlamentares e o Adelante Andalucia, uma cisão do Podemos, elege dois deputados.

As piores notícias chegaram para os liberais do Cidadãos, que prolongam a sua agonia eleitoral e desaparecem por completo do cenário político andaluz depois de terem já desaparecido da Assembleia de Madrid e de terem ficado apenas com um parlamentar em Castela e Leão. O actual vice-presidente do Governo regional, Juan Marín​, não consegue ser eleito para o novo parlamento e anunciou a sua demissão da liderança do partido na região.