Ruta Meilutyte voltou. E parece que nunca se foi embora

Aos 17 anos, Ruta Meilutyte já tinha entrado para a história da natação pelo que tinha feito nos dois anos antes: era a primeira nadadora a deter, em simultâneo, títulos juniores e seniores em Europeus e Mundiais de piscina curta e longa, um título olímpico e recordes mundiais. Um talento precoce e transversal com potencial para se manter no topo durante muito tempo. Não aconteceu. Ruta não se manteve no topo e, mais tarde, explicou porquê. “Sofro de depressão e luto contra ela todos os dias”, contou numa entrevista, pouco antes de anunciar o final da sua carreira em 2019. Tinha 22 anos e queria “experimentar as coisas simples” longe das exigências da alta competição. “Crescer e compreender-me melhor e também o mundo à minha volta.”