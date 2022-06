Max Verstappen garante triunfo no GP Canadá

Piloto neerlandês teve que resistir aos ataques de Carlos Sainz, com Lewis Hamilton a assistir a um final emocionante, em que garantiu o pódio. Charles Leclerc terminou em quinto, minimizando as perdas para o líder do Mundial.

Max Verstappen venceu, este domingo, pela primeira vez, o Grande Prémio do Canadá, nona prova do Mundial de Fórmula 1, garantindo a sexta vitória consecutiva da Red Bull e aumentando a vantagem no campeonato de pilotos para Charles Leclerc (Ferrari). O neerlandês bateu o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) após intenso duelo e chegou às 26 vitórias em 150 corridas na carreira, somando 175 pontos. Lewis Hamilton voltou ao pódio, depois do terceiro lugar na estreia da temporada.

Dez anos depois de ter partido da primeira linha da grelha, Fernando Alonso (Alpine) não conseguiu surpreender Max Verstappen no arranque. Sem incidentes, apesar de um ligeiro toque de Kevin Magnussen (Haas) no Mercedes de Lewis Hamilton, só à nona volta, com o abandono forçado de Sergio Pérez (Red Bull) e a entrada em cena do “safety car” virtual, a corrida ganhou maior interesse.

Verstappen e Hamilton descartaram, de imediato, os pneus médios, ganhando uma vantagem estratégica, com o neerlandês a regressar à pista em terceiro, atrás de Carlos Sainz (Ferrari) e de Alonso, e o inglês a perder duas posições para o colega de equipa, George Russell, e Esteban Ocon (Alpine), de quem se desembaraçou rapidamente.

Charles Leclerc ia subindo a pulso, para dar um salto para sétimo depois de ter conseguido desfazer-se de Alex Albon (Williams) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo), trio que formava um comboio de DRS difícil de desmontar.

O segundo “safety car” virtual, motivado por avaria no Haas de Mick Schumacher, proporcionou nova corrida às boxes a 50 voltas do fim, beneficiando a escalada de Leclerc, que começou de pneus duros e ganhou mais uma posição depois de Alonso ter, finalmente, sido chamado a descartar os médios com praticamente 30 voltas.

Com Verstappen, entretanto, de volta à liderança (Sainz aproveitou o “safety car” virtual para minimizar perdas de tempo), os dois primeiros lugares do pódio estavam bem encaminhados, faltando a atribuição do terceiro. Lewis Hamilton estava em posição privilegiada para voltar à cerimónia do champanhe.

Os pneus de Leclerc duraram até à 42.ª volta, atirando o monegasco para o 12.º lugar depois de uma paragem sofrível. A Ferrari tinha de concentrar-se em Sainz, que recuperaria a liderança com a segunda ida às boxes de Verstappen. O neerlandês ainda regressou atrás de Hamilton, o que irritou o piloto da Red Bull, que passou o rival, iniciando a perseguição a Sainz.

Mas novo “safety car” - com pneus frios, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) embateu nas barreiras - deu a Sainz a possibilidade de fazer uma paragem e voltar à pista logo atrás de Max, com menos seis voltas nos pneus.

De médios, Leclerc estava já de regresso ao sétimo lugar, com cerca de 16 voltas para tentar bater os Alpine de Ocon e Alonso (também de médios) antes de chegar aos dois Mercedes (de pneus duros), a corrida ganhava emoção com Sainz à espera de um erro de Verstappen para atacar na frente.

Leclerc chegou mesmo ao quinto lugar, a menos de dez voltas do fim, ainda distante dos Mercedes para tentar o pódio, acabando por minimizar as perdas para Verstappen, que aguentou a pressão de Sainz para vencer pela primeira vez no Canadá.