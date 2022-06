Benfica sagra-se pentacampeão de futsal feminino

“Encarnados” levaram a melhor sobre o Nun’Álvares e fecharam a eliminatória com um agregado de 3-1.

O Benfica conquistou neste domingo, pela quinta vez seguida, o título de campeão nacional de futsal feminino, ao vencer por 1-0 o Nun"Álvares, no quarto jogo da final do play-off da competição, em Fafe.

Um golo de Dricas, aos 10 minutos, garantiu o terceiro triunfo das “encarnadas”, que fecharam a decisão com um agregado de 3-1, depois de terem batido as adversárias no primeiro e terceiro encontros, ambos em casa, e perdido o segundo, em Fafe.

Campeãs em 2017, 2018, 2019 e 2021 (em 2020 não houve campeão, por causa da pandemia de covid-19), as “águias” arrecadaram o quinto título do seu historial, reforçando o estatuto de recordistas de troféus, à frente de Golpilheira, Novasemente e FC Vermoim, que têm um título cada.