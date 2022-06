George Michael: o ídolo que escolheu a liberdade

De entre os sonhos que a manhã do Natal de 2016 anunciou que deixaríamos de poder vir a cumprir, está aquele de um dia ter George Michael a cantar no nosso casamento. Houve pessoas que sonharam com isto; outras terão sonhado coisas diferentes dirigidas a um artista adorado por muitos. Nos anos de 2006/7, George Michael encetou a tournée europeia mais rentável desse período, a 25 Live, que teve o seu recomeço a 12 de Maio de 2007, no estádio Cidade de Coimbra. Foi a primeira e única vez que o músico britânico actuou no nosso país. “O concerto terminou 30 minutos depois da meia-noite, com Freedom, em liberdade, ‘a coisa mais importante do mundo’, disse George Michael.” (cito da Agência Lusa).