O PS começou a deixar cair Marta Temido?

A intervenção de Medina só tem um sentido possível: o que ele quer que o ouçam dizer é que a crise do SNS não é culpa do Terreiro do Paço; é culpa da gestão incompetente da ministra da Saúde.

De quem é a culpa da depauperação do SNS? Quem é hoje o responsável pelas filas de espera, pelas urgências fechadas, pela degradação das condições de trabalho, pela estagnação das carreiras, pelo desconsolo e fuga dos profissionais? Até aqui, o Governo culpava a troika, a direita, a intransigência dos médicos e a gula dos privados. Mas estamos em 2022, com quase sete anos de Governo de António Costa, e aqueles subterfúgios não têm validade eterna. Sejam quais forem as raízes da crise do SNS, o PS manda no país há tempo suficiente para ter de encontrar os culpados dentro de casa.