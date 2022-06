A propósito do último artigo de J.M.T.

Raramente – muito raramente, mesmo – estou de acordo com João Miguel Tavares (J.M.T.), mas o primeiro parágrafo do seu último artigo encheu-me as medidas. Sim, “façam um levantamento exaustivo do tipo de escolas – privadas ou públicas – onde andam os filhos dos ministros e dos secretários de Estado e uma investigação minuciosa aos hospitais – privados ou públicos – que eles frequentam”. Permita-me apenas uma sugestão: façam-no não só aos governantes, mas também aos líderes partidários (os de esquerda também!) e, por que não, aos jornalistas, articulistas e comentaristas da nossa praça. A hipocrisia, lamentavelmente, não se circunscreve aos membros do governo. Já quando J.M.T. afirma que a escola pública vai mal, discordo em absoluto. Os resultados de diversos estudos internacionais em que o país tem participado aí estão, para comprovar a sua melhoria em variadíssimos indicadores, nas últimas décadas. E, por favor, esqueçam os rankings de consumo interno tão do agrado de quem, como J.M.T., defende a entrega das funções do Estado ao setor privado. Quando há escolas que se dão ao luxo de escolher os seus alunos e outras que acolhem todos, sem exceção, qualquer comparação é abusiva, injusta e inútil. E não me alongo mais, que isto já são contas de outro rosário...

Adriana Gonçalves, Castelo da Maia

Kissinger e o louco

Perturbadora e perigosa a ideia de Kissinger. Dar algo ao bandido que nos assalta, para se ir embora, em pleno século XXI, quer dizer que a humanidade não aprendeu nada com as desgraças do século XX. Putin já assaltou a Ucrânia em 2014 levando a Crimeia, e agora quer a escritura e direito de passagem. Ora, se lhe concederem isso, quer dizer que o crime compensa, e as leis internacionais não se aplicam aos fortes. Também a ideia é perigosa para a própria América, porque já se ouviram vozes no Kremlin a reclamar o Alasca de volta. Já se ouviram também vozes a pedir a desnazificação da Polónia, e uma outra que a grande Rússia era de Vladivostok até Lisboa. Simpatize-se ou não com o governo da Ucrânia, devemos apoiá-lo pese embora os sacrifícios que iremos passar, porque se o louco não for travado ali, não se sabe onde será.

Quintino Silva, Paredes de Coura

E quem antes assegurou as urgências?

Em meio da desorientação do Governo provocada pela crise dos obstetras no SNS (e tendo o Ministério da Saúde há muito conhecimento do que se passava nos serviços de urgência, e não só de ginecologia e obstetrícia), a “solução” é corrigir o valor da hora de trabalho dos médicos que ainda prestam serviço de urgência, aproximando-a da dos ditos prestadores de serviços. Nada mais justo e injusto, porquanto corrigindo uma inaceitável assimetria se cria outra, afetando aqueles médicos (e enfermeiros, assistentes administrativos e assistentes operacionais) que, durante décadas e em condições igualmente difíceis, asseguraram (todos) os serviços de urgência e já não têm idade (e energia) para o fazer. Assim, é fácil corrigir problemas... (…) Justiça para todos é corrigir os baixos salários no SNS e examinar a produtividade de quem tem horários de 40 horas semanais e/ou exclusividade, pois não há evidência de que estes regimes sejam interessantes para o Estado.

Gonçalo Leal, Lisboa

Urgências de obstetrícia

Segundo o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, os problemas existentes com a falta de médicos nos serviços de obstetrícia e ginecologia não são exclusivos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas também da medicina privada (MP). O que acontece é que há poucos obstetras em Portugal, não sendo em número suficiente para as necessidades do país. Mais, os hospitais privados não têm urgência de ginecologia-obstetrícia e, em muitos casos, são obrigados a reencaminhar as grávidas abaixo das 32 semanas de gestação para o SNS. Apenas recebem grávidas de baixo risco e obrigatoriamente com mais de 34 semanas de gestação. Não é o SNS que precisa da MP, é precisamente o contrário. E isto parece-me acontecer não só com a obstetrícia. Sobre isto, não há uma palavra dos médicos do costume da respectiva Ordem, nem dos presidentes dos sindicatos, nem da generalidade dos órgãos de informação. Se não fosse o SNS, para onde é que a MP reencaminhava os doentes mais graves?

Rogério Ferreira, Lisboa