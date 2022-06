Macron ou Mélenchon, um duelo com suspense até ao fim

No mesmo dia em que Emmanuel Macron se dirigiu aos franceses a partir da pista do Aeroporto de Orly para lhes dizer que “nenhum voto deve faltar à República” e pedir “uma maioria sólida” na Assembleia Nacional, Jean-Luc Mélenchon deu uma entrevista em que declarou que “o caos é ele”. Se dúvidas houvesse sobre a quem se referia, no dia seguinte convocou uma conferência de imprensa com o tema “O caos é Macron”.