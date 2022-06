Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

► Ainda não há acordo para evacuar fábrica de Azot. O embaixador na Rússia da autoproclamada República Popular de Lugansk, Rodion Miroshnik, acusou Kiev do atraso. A Ucrânia, por outro lado, garante que é a Rússia que está a impossibilitar a evacuação da fábrica. Na fábrica há, actualmente, 568 pessoas abrigadas, incluindo 38 crianças.

► A guerra está a provocar uma “compaixão global” e a aumentar a solidariedade, afirma a ONU. Uma sondagem da Ipsos revela que o mundo se tornou mais solidário para com os refugiados, um dado que sugere que a guerra na Ucrânia provocou um aumentou da empatia para com os que fogem da guerra e de locais de conflito.

► Nas últimas 48h, Moscovo fez novas tentativas de avançar a sul da cidade de Izium, no leste ucraniano, avançou o ministério da Defesa do Reino Unido. O objectivo russo é controlar cada vez mais a região de Donetsk e cercar a cidade de Severodonetsk a partir do norte.

► A Dinamarca convocou com urgência o embaixador russo após uma corveta do seu país ter violado duas vezes os limites das águas territoriais dinamarquesas no Mar Báltico. Esta é uma provocação “irresponsável, grave e totalmente inaceitável”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Jeppe Kofod.

► Televisão russa divulga vídeo de dois ex-militares norte-americanos capturados, afirma a AP. Alex Drueke e Andy Huynh tinham desaparecido na semana passada, depois de o grupo onde se incluíam ter sido apanhado sob fogo pesado na região de Kharkiv. Até ao momento não houve confirmação oficial da captura por parte dos EUA ou da Rússia.

► Um míssil atingiu a cidade de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, avançaram as autoridades ucranianas. Houve pelo menos duas baixas após o ataque.

► O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, ofereceu-se para cooperar com a ONU para evitar uma “calamidade alimentar global". A “agressão injustificada” contra a Ucrânia coloca a fome no centro dos problemas mundiais, e poderá vir a afectar centenas de milhões de pessoas”, disse.