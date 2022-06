Barreiras acústicas: construir “muros” não é resolver problemas

Vários estudos europeus têm sistematicamente demonstrado que a solução com piores resultados em termos de custo eficácia é a adoção de barreiras acústicas altas, como estas que estão a ser aplicadas na Linha do Norte.

Seria de esperar que o Projeto de Requalificação da Linha do Norte contemplasse o controlo dos níveis de ruído gerado pela circulação dos comboios. A legislação nacional e comunitária assim o exige, e assim deve ser cumprida. Tal não está em causa.

O que não seria de esperar é que a solução encontrada para atenuar os níveis de ruído fosse tão questionável dos pontos de vista técnico, urbanístico e paisagístico - a construção das chamadas “barreiras acústicas”. Na prática, tal como se têm vindo a erguer no concelho de Gaia, não são mais que muros de betão com uma face interior rugosa de efeito absorvente, que chegam a atingir os 3 metros e meio de altura. Estes “muros” estendem-se por vários quilómetros confinantes com espaço público urbano, maioritariamente residencial, em alguns casos classificado no PDM como de interesse histórico, como é o exemplo da Granja.

Como é sabido, foi a construção da Linha do Norte no último quartel do séc. XIX, que esteve na génese, mais precisamente, na morfogénese dos vários aglomerados balneares da corda litoral de Gaia, de Francelos à Granja. As respetivas malhas urbanas foram propositadamente desenhadas de forma regular, abraçando e integrando longitudinalmente o canal ferroviário ou, transversalmente, adotando sempre soluções de continuidade visual. A qualidade urbanística invulgar do conjunto que daí resultou, pautado pela característica arborização frondosa das suas ruas centenárias, deu a estes lugares balneares uma atratividade única, quer para quem aí sempre viveu ou as escolheu como seu local de residência, quer para quem as visita e as percorre, rumando às respetivas praias, sobretudo aos fins de semana e no Verão.

Este sui generis enquadramento do canal ferroviário foi simplesmente ignorado ou menosprezado, nas obras em curso que, pelo contrário, teimam em adotar soluções uniformizadas, independentemente das características próprias dos locais atravessados. Se o comboio esteve na origem destes aglomerados balneares, parece poder ser agora, ironicamente, a causa da sua morte, divididos que ficaram entre os lados nascente e poente da linha, por estruturas fora de escala, visualmente intrusivas, geradoras, por si só, de crescentes níveis de insegurança e da evidente perda de qualidade da vivência local. Construir “muros” não é resolver problemas. É, por regra, e quando muito, atuar sobre os seus efeitos, e não sobre as suas verdadeiras causas.

Não podemos concordar com a estratégia que está a ser seguida. Temos de ir à origem, ou seja, ao ruído na fonte, que nos sistemas ferroviários se encontra, maioritariamente, na interação entre a roda e o carril. Por outras palavras, que adianta qualificarmos a infraestrutura se fechamos os olhos à qualidade do material circulante? E já agora, olhando para outra faceta dos projetos em curso, que adianta requalificarmos as estações e apeadeiros se depois as deixamos ao abandono e à mercê da sua vandalização?

Mas voltando às estratégias anti-ruído, vários estudos europeus têm sistematicamente demonstrado que a solução com piores resultados em termos de custo eficácia é a adoção de barreiras acústicas altas, como estas que estão a ser aplicadas na Linha do Norte. Todos apontam para a importância da requalificação simultânea da infraestrutura e do material circulante, em associação, quando necessário, por dispositivos complementares anti-ruído que, com dimensões reduzidas e atuando na proximidade da fonte de ruído, são por isso mesmo, muito mais eficazes e muito menos intrusivos.

Não julgo ser esta a melhor forma de defender o grande desígnio nacional que constitui, e bem, a aposta estratégica do governo na ferrovia, quer junto de quem vê o seu espaço agora desqualificado pelo atravessamento desta infraestrutura, quer junto de quem nela circula e se vê privado da visão para o exterior, parte integrante da experiência de viajar. Temos de ser mais exigentes. Exigir qualidade técnica e sensibilidade à qualidade do ambiente envolvente.

Não basta termos acesso a meios financeiros avultados. A exigência que deve fundamentar a qualidade técnica das soluções não pode estar ao nível da cauda da Europa em que, infelizmente, todos os indicadores nos posicionam em matéria de ferrovia. Tem de ser mobilizadora, capaz de elevar as expectativas e de atrair em massa novos utilizadores e, assim, contribuir para a progressiva descarbonização dos nossos sistemas de transportes. Para isso tem de se aproximar em qualidade aos padrões que encontramos nos países europeus que nos servem de referência. Ora esta solução de barreiras acústicas altas tem vindo progressivamente a ser abandonada nestes países, sobrando apenas em casos muito pontuais de proteção a habitações confinantes com a via-férrea. Insistir na adoção de tais estruturas, nem serve as pessoas, nem serve o ambiente nem serve a ferrovia!