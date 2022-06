Futuroscope e a ambição de ser mais do que um parque de diversões para a família

Com 40 atracções espalhadas por 60 hectares, o parque de diversões mais antigo de França tem-se reinventado com novos equipamentos com foco na tecnologia e agora até tem um hotel de quatro estrelas vindo de outra galáxia.

Quando o carro estaciona, não sabemos se aterramos em Marte ou se continuamos no centro de França. Lá fora, o terreno arenoso avermelhado engana e o calor que se faz sentir mimetiza a atmosfera espacial (imaginamos nós, astronautas de primeira viagem). Pela paisagem, espalham-se vários robots e, mal se cruza a porta, a luz azul, a que os olhos custam a habituar-se, faz-nos questionar que sítio é este. Estamos no Station Cosmos, o primeiro hotel temático oficial do Futuroscope, uma das novidades do parque de diversões francês, além de duas novas atracções que prometem conquistar miúdos e graúdos. Aqui, a idade fica à porta.