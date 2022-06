Max Graham anda a “promover os vinhos e a comida portugueses” em Londres

É das primeiras coisas que nos diz ao telefone, desde Londres, em português perfeito (e entre risos): “Sou um ‘bife’ do Norte.” O português poderá fugir-lhe de vez em quando na conversa - afinal, já leva muitos anos em Inglaterra, o país de origem da sua família, que, como boa família inglesa em Portugal, nunca verdadeiramente o abandonou. Mesmo que esteja radicada em Portugal há dois séculos: o sobrenome não engana e Max Graham pertence à mais recente geração da família de produtores do vinho do Porto Graham’s. A Graham’s foi vendida pelo seu avô, conta, porém, o vinho continua a fluir na família - o seu pai, John Graham, haveria de fundar, em 1981, a Churchill’s, a primeira casa de vinho do Porto nova a surgir em 50 anos. “O meu pai estudou em Inglaterra e voltou para Portugal”, conta, “trabalhou na Cockburn’s e na Taylor’s até fundar a nova empresa que tem o nome de família da minha mãe”. A empresa continua na família, mas Max, 35 anos, não está envolvido no seu dia-a-dia. Não escapou, no entanto, aos vinhos; nem a Portugal. Em Londres, chamou a si uma missão, “promover os vinhos e a comida portuguesa” - fá-lo desde o Bar Douro.