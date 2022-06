Max Verstappen conquista “pole” no GP Canadá

Max Verstappen (Red Bull) conquistou, este sábado, a pole position do Grande Prémio do Canadá, nona prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, ao conseguir o melhor tempo no circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal, com 1m21,299s. O neerlandês vai, assim, partir ao lado de Fernando Alonso (Alpine), que surpreendeu Carlos Sainz (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes), conseguindo um lugar na primeira linha ao fim de uma década.

Charles Leclerc (Ferrari) vai alinhar na última fila da grelha de partida - ao lado do japonês Yuki Tsunoda (AlphaTauri), por razões idênticas -, na sequência da penalização imposta pela troca da centralina e do motor do F1-75. O piloto monegasco enfrenta, assim, um desafio ainda mais exigente face à disputa pelo Mundial de pilotos, liderado por Max Verstappen, em que poderá voltar a perder terreno depois dos abandonos em Barcelona e Baku.

BREAKING: Charles Leclerc to receive a grid penalty following a new power unit element#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/pbXkx6xdOZ — Formula 1 (@F1) June 17, 2022

Na AlphaTauri, para além da penalização de Tsunoda, novidades em relação a Pierre Gasly, que manterá o lugar em 2023, o que não evitou a eliminação do francês na primeira qualificação, juntamente com os dois canadianos (Nicholas Latifi e Lance Stroll) e com Sebastian Vettel, que nos treinos livres tinha estado em destaque, para além de deter as duas últimas “poles” no Canadá, em 2018 e 2019.

O vice-líder do Mundial, Sergio Pérez (Red Bull), enfrentou algumas dificuldades e escapou por pouco à eliminação. Mas uma saída de pista acabaria mesmo por tirar o piloto mexicano da discussão da pole position. A qualificação que apurava os dez primeiros foi interrompida a nove minutos do fim, com o Red Bull a ter que ser retirado.

Com problemas mecânicos, Lando Norris (McLaren) não conseguiu aproveitar o tempo extra e acabou igualmente eliminado, com a grande surpresa a serem os dois Haas, de Mick Schumacher e Kevin Magnussen, a entrarem nos dez primeiros. Também o chinês da Alfa Romeo, Guanyu Zhou, conseguiu um lugar na última ronda de qualificação do GP do Canadá. Schumacher conseguiu mesmo o sexto lugar da grelha, aproveitando a saída de pista do Mercedes de Russell, que arriscou tudo com pneus slicks para tentar a “pole”.