Após prolongamento, o Sporting está em vantagem na final da Liga de futsal

“Leões” venceram o Benfica por 5-4, no pavilhão João Rocha, no primeiro encontro da final da prova.

O Sporting venceu neste sábado o primeiro jogo da final da Liga portuguesa de futsal 2021-22. No pavilhão João Rocha, em Lisboa, os “leões” foram forçados a um prolongamento, mas bateram mesmo o Benfica por 5-4 e estão em vantagem na luta pelo título.

Começou melhor o Benfica, inaugurando o marcador logo aos 3’, por Rocha, mas o Sporting empatou logo de seguida, por Esteban Guerrero. Estavam lançadas as bases para mais um derby intenso e equilibrado.

Mais especulativos, a jogarem no erro do adversário, os “encarnados” foram lidando relativamente bem com a maior iniciativa do rival e aproveitaram mesmo dois erros na saída de bola para chegarem ao intervalo em vantagem.

Fruto da forte pressão imposta no meio-campo contrário, Chishkala fez o 1-2 por volta dos 10’, antes de Jacaré ampliar para 1-3 com um remate ao segundo poste, após mais uma recuperação do Benfica numa zona adiantada.

Após o intervalo, a reposta do Sporting foi quase imediata e Erick Mendonça reduziu. Na sequência de um canto, os “leões” chegaram mesmo ao 3-3, num remate cruzado de João Matos, e deixaram tudo empatado novamente.

Mas o Benfica também aproveitou uma bola parada, no caso uma reposição lateral, para se adiantar uma vez mais no marcador, com uma excelente finalização do iraniano Tayebi.

Com os minutos a escassearem, o Sporting apostou num 5x4, abdicando do guarda-redes, e tirou partido dessa audácia a cerca de 1m30s do fim, com uma conclusão fácil de Cavinato, já dentro da área.

O jogo seguiu, então, para prolongamento, sem que no primeiro tempo houvesse alteração no resultado, até porque o desgaste acumulado se tornava mais evidente nos jogadores. Mas a 3m38s do fim, num lance de insistência após um canto, Pany Varela deu a volta ao marcador e colocou o Sporting pela primeira vez na frente.

O resultado manteve-se até final (o melhor que o Benfica conseguiu foi um remate de Chishkala a raspar na trave) e o campeão nacional parte em vantagem para o segundo encontro, de uma eliminatória discutida à melhor de cinco, que está marcado para quarta-feira (21h), no pavilhão da Luz.