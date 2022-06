As imagens sobre a crise climática que chegaram à final do Prémio Pulitzer

Estas são 15 das fotografias finalistas ao prémio Pulitzer, um dos mais prestigiantes no fotojornalismo mundial. Entre as passagens pela China, Estados Unidos, Espanha ou Quénia, os autores destas imagens enquadram a crise climática no contexto da actualidade: as consequências e os fenómenos provocados pelo aquecimento global.

No ano passado a Europa, por exemplo, viveu um ano de extremos. As ondas de calor, vagas de frio e cheias triplicaram no continente europeu desde 1961, confirmando o impacto significativo das alterações climáticas ao longo dos anos – com o aumento das temperaturas desde a era pré-industrial.

Os impactos e os riscos das alterações climáticas são cada vez mais evidentes e difíceis de colmatar. Há fenómenos causados pelas alterações climáticas que passarão ser mais frequentes: “O aumento de extremos climáticos levou a alguns impactos irreversíveis, enquanto os sistemas naturais e humanos são levados além da sua capacidade de se adaptarem", aponta o relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas.