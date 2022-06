Portugal lidera UE em casos de covid-19 e mortes por milhão de habitantes. Por que motivo?

Depois de se ter destacado positivamente no controlo das primeiras ondas da covid-19, Portugal encontra-se agora na “liga dos últimos” da gestão pandémica: de acordo com os dados da plataforma estatística Our World in Data, Portugal é o segundo país do mundo com mais novos casos nos últimos sete dias por milhão de habitantes, sendo ainda o sétimo a nível de mortes – o pior país da União Europeia nos dois indicadores. A queda nesta lista acompanhou o forte aumento de incidência em Maio (que chegou a subir 58% em apenas uma semana). Qual a razão para estes resultados?