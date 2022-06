Matrículas do 8.º ao 12º ano começam esta sexta-feira

As matrículas para o ano lectivo 2022/2023 dos alunos que vão ingressar no 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º começam esta sexta-feira e prolongam-se até ao dia 1 de Julho, de acordo com o calendário tornado público pelo Ministério da Educação.

O despacho que estabelece o calendário das matrículas e respectivas renovações foi publicado em Diário da República a 11 de Abril. As inscrições para o pré-escolar e o 1.º ano do ensino básico decorreram entre os dias 19 de Abril a 16 de Maio. Já as inscrições do 2.º até ao 7.º irão decorrer entre os dias 9 de Julho e 19 de Julho.

De acordo com o despacho publicado em Abril, o processo de renovação de matrículas é automático para a maioria dos casos, excepto “quando haja lugar a transferência de estabelecimento, transição de ciclo ou alteração de encarregado de educação ou quando esteja dependente de opção curricular”. Portanto, a matrícula deve ser renovada na transição para o 10.º e 12.º anos – que coincide, no secundário, com a escolha de uma área de estudo e de disciplinas específicas de cada área.

A lista de alunos que requereram ou a quem foi renovada a matrícula será divulgada no dia 1 de Agosto no caso dos alunos do ensino básico e secundário.

Todas as inscrições devem ser feitas através do Portal das Matrículas. E não se esqueça que, para concluir o processo, deve ter o seu documento de identificação e o do seu educando, assim como o número de identificação fiscal e o da segurança social e uma fotografia do aluno.