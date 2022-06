Judiciária deteve homem de 31 anos suspeito de matar a avó em Seia

A Polícia Judiciária deteve um homem de 31 anos por estar “fortemente indiciado” pela prática do crime de homicídio qualificado da sua avó, uma mulher de 70 anos, no concelho de Seia.

Diz a Judiciária em comunicado que o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, com a colaboração da GNR de Seia, “identificou e deteve um homem fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado”, ocorrido na quarta-feira, na localidade de São Martinho, em Seia, no distrito da Guarda.

“Os factos ocorreram num contexto de convivência familiar, caracterizado por persistentes desavenças familiares entre o autor e a vítima, proprietária da residência onde os factos ocorreram e onde o primeiro também residia, juntamente com uma irmã, após ter regressado recentemente da Suíça”, lê-se. A morte “terá sido causada na sequência de mais uma discussão”. A idosa terá exigido ao neto que abandonasse a casa.

“Nesse contexto, este, prevalecendo-se da sua superioridade física, agarrou a vítima pelo pescoço, estrangulando-a e fazendo-a tombar no chão, prosseguindo depois com sucessivos embates da cabeça desta contra o solo”, descreve a mesma polícia.

O suspeito terá solicitado assistência médica, via 112, “alegando, inicialmente, que o fez por ter encontrado a sua avó caída no chão e inanimada, mas acabando, mais tarde, por assumir ter sido ele o causador desse estado da vítima”. Apesar de socorrida no local e depois transportada ao Hospital de Seia, a septuagenária acabou por morrer, “evidenciando claros sinais de agressão violenta”.

O detido, que está desempregado, vai ser presente às competentes autoridades judiciárias, “tendo em vista o seu interrogatório judicial de arguido detido e a aplicação de adequadas medidas de coacção”.