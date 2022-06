Comissão quer impedir fecho simultâneo de blocos de parto. “Isso é que causa perigo”

Grupo de trabalho quer disponibilizar informação actualizada e “muito clara para o público” sobre encerramentos e limitações para que as grávidas não andem “ao deus-dará”. Coordenador acredita que há médicos estrangeiros disponíveis para contratação, nomeadamente brasileiros.

A comissão de acompanhamento criada para atenuar a crise nos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vai coordenar o encerramento de maternidades e blocos de parto de maneira a que não aconteçam em simultâneo e de forma desorganizada, como tem sucedido nos últimos dias. Em última instância, se não houver alternativa, pode mandar desviar uma equipa da urgência de um hospital para outro em determinado dia, adiantou ao PÚBLICO o coordenador da comissão, Diogo Ayres Campos. O objectivo é impedir que haja encerramentos de várias maternidades ao mesmo tempo, “porque isso é que causa perigo”, e também evitar “deixar as mulheres grávidas ao deus-dará”, sem saber para onde se devem dirigir, explica o director do serviço de obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (Santa Maria).