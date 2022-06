PS trava revogação dos vistos gold: “O tempo é de avaliação”

Mais uma vez, Bloco, PCP e PAN pretendiam acabar com o regime de autorização de residência para investimento (ARI), os chamados vistos gold, com o argumento de que são um mecanismo de “lavagem de dinheiro”, mas o PS mostrou não estar disposto a ceder. À direita, a Iniciativa Liberal alinhou com o Chega na defesa da necessidade de atrair investimento estrangeiro. O PSD também não deixou cair o regime que foi criado no Governo liderado por Passos Coelho. A bancada socialista chumbou todos os projectos do BE, PCP, PAN e Chega, tendo apenas viabilizado o projecto de resolução do PSD, que pedia a operacionalização da plataforma online do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para a submissão de requerimentos online de vistos gold para fins imobiliários nas Regiões Autónomas e no interior.